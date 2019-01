Svelato il cast del prequel di Game of Thrones | HBO punta a una versione teen della serie

optimaitalia

(Di martedì 8 gennaio 2019)La HBO hal'interodeldiof. Mentre l'attesa per l'ultima stagione si avvicina, con l'ottavo capitolo che andrà in onda da aprile, il network via cavo prosegue i lavori sul primo spin-off legato alla saga fantasy - il cui titolo è ancora sconosciuto e non sarà The Long Night come inizialmente si pensava.Dopo Naomi Watts e Josh Whitehouse, ildeldiofsi allunga con una parata di giovani attori. Tramite Deadline si apprende che Toby Regbo (visto in Reign), Ivanno Jeremiah (Humans) e Georgie Henley (Le Cronache di Narnia) si sono uniti all'ambizioso progetto in qualità di regular. Insieme a loro anche Naomi Ackie (che vedremo in Star Wars: Episodio IX), Denise Gough (The Fall), Jamie Campbell Bower (Shadowhunters, Camelot), Sheila Atim (Harlots) e Alex Sharp (attore teatrale di Broadway). La HBO non ha fornito ulteriori ...