Sul vertice Salvini-Kaczy ski lo spettro dell' amicizia tra il leghista e Putin | che il

Lunedì vertice con Salvini e Giorgetti Sulla questione ultrà negli stadi : Parte lunedì prossimo il tavolo 'stadi sicuri'. L’iniziativa congiunta del ministro dell’interno Matteo Salvini e del sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti prenderà il via il prossimo 7 gennaio e coinvolgerà, per la prima volta, tutti i protagonisti: calciatori, allenatori, arbitri, giornalisti, tifoserie per bene. “Il punto di partenza è ...

Manovra - ok dal vertice di governo : 'Trovate le coperture - accordo Sull'Ecotassa' : Il vertice di governo allargato , Conte, Di Maio, Salvini, Tria, Garavaglia e Castelli, trova a tarda sera le coperture che dovrebbero servire a soddisfare le richieste dell'Unione Europea e evitare ...

Cosa è stato deciso al vertice di maggioranza Sulla manovra : Da una parte la difesa strenua di Lega e M5s su 'Quota cento' e reddito di cittadinanza, dall'altra le richieste dell'Europa di un ulteriore sforzo per evitare la procedura di infrazione. La partita tra il governo e la Commissione Ue sulla manovra è alle strette finali, con il premier Conte che ha lavorato con i tecnici del Mef per far quadrare i conti. Al vertice di maggioranza iniziato poco ...

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa Sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

