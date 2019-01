Sui Gilet Gialli Di Maio attacca la Loiseau | “L’Italia pensi a sé? Macron ci paragonò

SPY FINANZA/ Le strane manovre Sui Gilet gialli che aiutano Macron : In Francia prosegue la protesta dei gilet gialli, pronti a diventare un movimento politico. Che danneggerebbe l'opposizione a Macron

Iniziativa congiunta e opa Sui Gilet gialli (moderati) : in un vertice con Casaleggio - Di Battista e Di Maio iniziano la cavalcata europea : All'inizio furono i Verdi, poi arrivò Farage, subito prima degli abboccamenti macroniani. Oggi è la nemesi del presidente francese, quei gilet gialli che hanno messo a ferro e fuoco l'Oltralpe, a essere l'interlocutore privilegiato del Movimento 5 stelle in vista delle prossime europee. È stata questa la portata principale della riunione tra Luigi Di Maio, Alessandro Di Dattista e Davide Casaleggio. Un summit svoltosi ...

Il governo soffia Sui Gilet gialli : "Evitare che arrivino in altri Stati Ue..." : In Francia i gilet gialli mettono in ginocchio Macron , costringendolo - di fatto - ad una resa, e in Italia il governo s'intesta le lotte dei francesi con la pettorina. Ponendosi come 'argine' alla ...

Il governo soffia Sui Gilet gialli : "Quelle sono le nostre istanze" : In Francia i gilet gialli mettono in ginocchio Macron , costringendolo - di fatto - ad una resa, e in Italia il governo s'intesta le lotte dei francesi con la pettorina. Ponendosi come 'argine' alla ...

Francia - Emmanuel Macron Sui Gilet gialli : “Mi prendo la responsabilità - la collera è giusta” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si prende parte della responsabilità sulla protesta dei gilet gialli e afferma di capire la rabbia e l'indignazione scoppiate nelle ultime settimane: "Servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". E annuncia un aumento del salario minimo di 100 euro.Continua a leggere

Dopo un lungo silenzio Sui Gilet gialli - Macron parla alla nazione : I danneggiamenti e i blocchi stradali nelle proteste dei gilet gialli sono 'una catastrofe' per l'economia francese. Lo ha denunciato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, che ha parlato di 'crisi della nazione', mentre il presidente, Emmanuel Macron , Dopo un lungo silenzio riprende un ruolo da protagonista e avvia domani una serie di ...

Gilet gialli - mea culpa Macron : "Fatto sciocchezze". Intelligence - sospetti Sui social : Le proteste sono state un "catastrofe" per l'economia fracese, ha avvisato il ministro dell'Economia Le Maire. Macron promette "misure concrete"

Gilet gialli - congelati per 6 mesi aumenti delle tasse Sui carburanti - : Il primo ministro Philippe ha annunciato la sospensione di "tre misure fiscali" oltre a quella dell'aumento delle accise sul carburante. "Bisognerebbe essere sordi o ciechi per non vedere o sentire" ...

Gilet gialli - il governo annuncerà una moratoria sull'aumento della tassa Sui carburanti : Lo slittamento di alcuni mesi dell'aumento sarà accompagnato, secondo fonti governative, da altre misure di "pacificazione"

Francia - il governo cede ai gilet gialli : sarà sospeso l'aumento delle tasse Sui carburanti : Dopo le proteste che hanno infiammato le strade francesi il primo ministro francese Edouard Philippe annuncerà una sospensione dell'aumento delle tasse sui carburanti. La decisione di incrementare le tasse benzina e diesel che aveva innescato la reazione dei gilet gialli, culminata con una guerriglia nel centro di Parigi.Secondo quanto si apprende dovrebbe essere accompagnata da altre misure per la una pacificazione. Il capo del governo ...

Francia - gilet gialli : Premier pronto a moratoria sull'aumento delle tasse Sui carburanti : Il governo francese tende la mano ai gilet gialli. Édouard Philippe , primo ministro francese, annuncerà nella giornata di oggi una moratoria sull'aumento della tassa sui carburanti, previsto dal ...

Gilet gialli - tensione al corteo di Bruxelles : circa 60 fermi e idranti Sui manifestanti : tensione a Bruxelles alla manifestazione organizzata dai Gilet gialli con una sessantina di fermi, tra cui quattro arresti. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti - ...

Il sospetto Sui Gilet gialli italiani per il blitz ad Autostrade : I protagonisti del blitz di sabato contro Autostrade al casello di Genova Est non hanno ancora un volto e neppure una provenienza certa, ma adesso si sa che erano venti: non sono riusciti, infatti, ad oscurare tutte le telecamere della società Autostrade. Ce n’è una rimasta attiva: anche se posizionata molto in alto, con immagini di qualità bassa che non consentono l’identificazione dei responsabili, almeno si è riusciti a determinare quanti ne ...

