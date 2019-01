Subaru  - Un nuovo teaser della WRX STI S209

quattroruote

: #SubaruWRX #STI 209: una nuova anteprima in vista della presentazione [TEASER] - @SubaruItalia… - motorionline : #SubaruWRX #STI 209: una nuova anteprima in vista della presentazione [TEASER] - @SubaruItalia… - ReportMotori : L'ultimo Samurai: Subaru WRX STI S209 su -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Con l'ultimoufficiale la Subaru ha fugato ogni dubbio sulla novità destinata al Salone di Detroit: laè infatti una serie limitataWRX STI. L'immagine mostra infatti il tre quarti anterioreberlina, mettendo in evidenza alcuni particolari dei componenti aerodinamici studiati per questo allestimento.Aerodinamica, assetto e freni, in attesa del boxer potenziato. Fino a oggi confinate al mercato JDM, ovvero a quello interno giapponese, le varianti SWRX STI sono da sempre un concentrato di prestazioni e dotazioni esclusive. Sarà così anche per la, che adotta carreggiate allargate, profili aggiuntivi nel paraurti anteriore e una imponente ala posteriore. Le modifiche riguarderanno sicuramente anche assetto e impianto frenante, mentre ancora non sono stati forniti dettagli sul propulsore. Il boxer 2.5 turbo eroga 310 CV sulla versione standard, ...