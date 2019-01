Stanchi del solito vino rosato? Bevete le lacrime di unicorno

Crisi di mezza età - Stanchi dello spread o del vostro matrimonio? Datevi alla filosofia : Di questi tempi la politica a molti di noi può risultare “tossica” (ovvero si soffre di intossicazione velenosa per la divisività e mancanza di una visione comune). Ripiegarsi in se stessi quindi ogni tanto non guasta. Per ritrovarsi. Come metodo detox o rehab, avete mai provato a leggere un po’ di filosofia? Non è una provocazione. Per chi vuole stimoli intellettuali, in un’era di instupidimento generale causato dai ...