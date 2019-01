Sport - a Napoli impianti negati E il Comune si dà al fantacalcio : Che Napoli sia carente di impianti Sportivi e quei pochi esistenti siano in pessime condizioni, è un dato di fatto, e ne sa qualcosa il commissario per le Universiadi. In attesa che...

Universiadi Napoli 2019 : Italia presente con 300 atleti - azzurri in tutti gli Sport! : L’Italia parteciperà alle Universiadi Estive 2019 con circa 300 atleti. L’evento, che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio, coinvolgerà dunque un nutrito numero di nostri portacolori come ha confermato Mauro Nasciuti, Presidente della Commissione Tecnica del Cusi. Come riporta l’Ansa, il contingente Italiano toccherà quota 400 unità considerando anche allenatori, medici, dirigenti ma per il momento non è possibile ancora ...

Il CorSport : “Barella no al Napoli per la rivalità tra tifosi” : La telefonata tra Giulini e De Laurentiis Il Corriere dello Sport, col direttore Ivan Zazzaroni, fa il punto sulla trattativa che potrebbe condurre Barella al Napoli. In realtà Zazzaroni parla di un’asta tra quattro club che ambiscono al centrocampista della Nazionale: Inter, Chelsea, Manchester United e appunto Napoli. Scrive Zazzaroni: “È di De Laurentiis l’offerta più concreta, lanciata non appena il per avere subito Allan ...

Napoli-Bologna - diretta tv oggi alle ore 18.00 su SkySport : Allo stadio San Paolo questo pomeriggio andrà in scena la gara di campionato Napoli-Bologna, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A con fischio di inizio previsto per le ore 18.00. A dirigere l'incontro è stato designato il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto della sezione di Rovigo e Dario Cecconi della sezione di Empoli. Quarto ufficiale designato è il signor Antonio ...

TraSporto Marittimo nel Golfo di Napoli - Assoutenti chiede tavolo permanente per tutelare utenti del mare : La recente bocciatura del regolamento regionale del Trasporto Marittimo nel Golfo di Napoli da parte dell' Antitrust , intervenuta grazie a una segnalazione di Assoutenti , assegna alla Regione ...

Le decisioni del Giudice Sportivo su Inter-Napoli : Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne del Napoli sono stati squalificati per due giornate; l'Inter giocherà due partite senza spettatori e una senza curva

Inter-Napoli - arriva la stangata del Giudice Sportivo : ecco le sanzioni ai nerazzurri - Koulibaly e Insigne : Sono stati emessi i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti nella 18ª Giornata di Serie A: sanzionata la curva dell’Inter, 2 giornate a Koulibaly e Insigne Boxing Day amaro per il calcio italiano. La prova in stile ‘Premier League’ ha fatto scivolare il calcio giocato in secondo piano, lasciando la luce dei riflettori ai fatti di cronaca successivi a Inter-Napoli. Il big match del ...

Diretta Inter-Napoli in tv e in streaming online : stasera la partita su SkySport e SkyGo : Non si ferma il campionato italiano di Serie A: questa settimana spazio al boxing day. Si gioca anche durante la festività di Santo Stefano, dunque, ed oggi 26 dicembre è in programma la 18esima giornata. Tra le partite più attese del turno figura il big-match Inter-Napoli. Le due compagini si trovano in piena zona Champions League, separate da otto punti e abbastanza distanti dalla capolista Juventus. Tuttavia, il campionato è ancora lungo e ...

Napoli - aSportato un carcinoma alla laringe con una tecnica innovativa : Giunge da Napoli una notizia che riempie d'orgoglio non solo il panorama medico partenopeo, ma tutto il sistema sanitario italiano. Infatti l'Ospedale del Mare ha applicato una tecnica del tutto innovativa nell'asportazione di un tumore che rappresenta un vero e proprio primato e un passo importante in avanti nella lotta al cancro. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", presso l'ospedale partenopeo è stato asportato un tumore ...

nainggolan - guai senza fine -il ninja di spalletti non giochera' inter-napoli : ecco perche' - Sport : Da gazzetta.it nainggolan Radja nainggolan non giocherà inter-napoli. 'Momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari', si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter. Il ...

Solo su Sky Sport Serie A i top match Roma-Milan - Napoli-Juventus e Milan-Inter : Sono stati svelati oggi gli orari dei match delle prime 9 giornate di ritorno della Serie A 2018/2019. Tra la 20^ e la 28^giornata, saranno 63 (su 90) gli incontri visibili in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A. Tra questi, anche i top match Roma-Milan del 3 febbraio (ore 20.30), la sfida...

Salah - gol al Napoli : il tifoso cieco esulta e l'egiziano lo invita al centro Sportivo del Liverpool : Tra questi ce n'è uno speciale, la cui esultanza ad Anfield ha fatto il giro del mondo. È un fan inglese non vedente che ha la fortuna di avere un cugino altrettanto speciale, preciso nel ...

CorSport : Napoli-Spal - già venduti 33mila biglietti : Il dato della prevendita Napoli-Spal, ultimo match prima di Natale con una buona cornice di pubblico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la sfida di domani contro gli emiliani sarà seguita da un pubblico numeroso. Il quotidiano romano scrive di 33mila tagliandi già acquistati fino a ieri sera. Una quota ancora provvisoria, che quindi potrebbe ancora crescere tra oggi e domani, a ridosso del match. Qui il ...

L’intervista al direttore di SportFair : “Juve favorita per la Champions - in Europa League il Napoli sfida Chelsea - Arsenal e Siviglia” : Il quadro generale sul calcio italiano ed internazionale del direttore di SportFair Intervistato da Superscommesse.it, il direttore di SportFair ha dato il suo quadro generale sul calcio italiano ed internazionale, tra pronostici e pareri personali. Dai cambiamenti nel calcio alle squadre italiane impegnate nelle sfide di Europa e Champions League, il direttore di SportFair ha così espresso la sua idea: “l’Europa League è un ...