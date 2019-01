Sopralluogo alle Acciaierie di Terni | visita richiesta da M5S

Maltempo Veneto - è ancora allerta rossa : “Non andate sui sentieri” - nuovo Sopralluogo del capo della Protezione Civile : Nuova ondata di Maltempo in arrivo in Veneto, dove la Protezione Civile ha previsto una nuova allerta rossa, mentre si contano i danni della pioggia e del vento che hanno investito il paese. “Dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi usciamo martoriati. A chi ci aveva tacciato di eccessivo allarmismo, con la decisione di chiudere tutte le scuole, hanno risposto i dati: i modelli previsionali hanno funzionato al millilitro. E se non è ...