Social media e sintomi di depressione giovanile | un nuovo studio evidenzia le cause

Perché sui Social media si parla di tartufi e assorbenti : La legge di bilancio prevede una riduzione al 5% dell’Iva sul tartufo, ma nessuna agevolazione per l'acquisto di assorbenti

Dai Social alle divise : il 2018 è stato l’anno della sfida mediatica tra Di Maio e Salvini : Nell’eterna competizione mediatica tra i due vicepremier si fa a gara a chi ottiene più visibilità sui social network, ma non solo. A quanto pare, la rivalità per ottenere il numero più alto di “mi piace” si gioca anche sull’uniforme che viene indossata a seconda delle circostanze: ora anche Luigi Di Maio appare in pubblico in abiti non civili. Il 2018 termina con questa “moda” che vede protagonisti i due leader di partito e di governo. Una ...

La Croce Rossa a Roma cerca assistenti Sociali - psicologi e mediatori familiari : Attualmente vi sono posizioni lavorative aperte a Roma presso la Croce Rossa Italiana, destinate a diversi profili professionali per l'adesione al bando per la conduzione di attività sperimentali, per contrastare la seria ghettizzazione adulta e la condizione di senza dimora. I candidati devono stilare il proprio curriculum vitae in formato europeo, firmarlo e datarlo, con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, e inoltrarlo ...

Mediaworld - bufera sui Social per i ritardi nelle consegne di Natale : 'Acquista oggi e ricevi entro Natale': questa la promessa che Mediaworld aveva fatto ai propri clienti. Ma sui social in molti si stanno lamentando del fatto che non sia andata proprio così. Decine e ...

Aurora polare vs Social media - : Il cielo dei Nenec offre diversi spettacoli del genere, tra cui anche il cosiddetto alone, un'altra "specialità" del nord simile a un arcobaleno intorno al sole.

I tifosi sui Social : 'Reintegrate Cenetti'. La risposta del mediano : Approfondimenti La Cava non ci sta: 'E' Basit ad aver subito fallo' 13 dicembre 2018 Pro Piacenza-Arezzo 2-1, Cutolo: 'Il mister ci aveva messo in guardia' 13 dicembre 2018 Pro Piacenza-Arezzo 2-1, ...

MotoGp – Redding scatena il caos sui Social : prima punge Valentino Rossi poi cerca di rimediare [GALLERY] : Scott Redding senza peli sulla lingua sui social: il britannico commenta una foto di Valentino Rossi pubblicato sul profilo Instagram della MotoGp e scatena il caos La stagione 2018 di MotoGp è terminata da qualche settimana ormai, ma i campioni delle due ruote riescono a far ancora parlare di sè. Tanti i piloti che hanno avuto a che fare con interventi chirurgici per risolvere alcuni problemi che li attanagliavano ormai da tempo in vista ...

Pallone d’oro - Modric ha vinto : lo dicono i Social media francesi : E’ stata postata su Twitter la pagina strappata del numero di France Football in edicola domani con la classifica completa del Pallone d’Oro e il croato Luka Modric è al primo posto. -> Leggi anche Pallone d’oro, vince il croato davanti a Ronaldo Pallone d’oro Modric primo Rilanciata da tutti i principali siti dei media d’Oltralpe, […] L'articolo Pallone d’oro, Modric ha vinto: lo dicono i social media ...

#SocialMediaFinance : la strategia di New Balance nel mondo del calcio : Non solo sponsorizzazioni ma anche azioni congiunte sui canali social dei club per dare maggiore visibilità al brand L'articolo #SocialMediaFinance: la strategia di New Balance nel mondo del calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Choc in una scuola media. "Vi tagliamo la gola". E il video finisce sui Social : Firenze, 24 novembre 2018 - Un blitz nella scuola media Masaccio in «diretta» sui social. Con insulti al custode, pose da «duri». E minacce a chi ha fatto la spia sulla loro identità. L'ultima, ...

Social media e internazionalizzazione : CF al Social Football Summit : Social Media e internazionalizzazione del brand. Ne hanno discusso, nel corso del Social Football Summit a Roma, l’head of digital content dell’Inter, Roberto Monzani, l’head of Social Media del Siviglia FC, Jose Angel Risco Oliva, e il senior partner di Calcio e Finanza, Andrea Di Biase. Nel corso dell’incontro Monzani ha illustrato il processo di […] L'articolo Social Media e internazionalizzazione: CF al Social ...

Milano - i collettivi contro Salvini : "Ha attaccato studentesse sui Social - ora per loro gogna mediatica" : Dopo la manifestazione in piazza di venerdì scorso. Il leader del Carroccio aveva scritto un post contro alcune ragazze, migliaia di commenti pieni di insulti contro le minorenni

Milano - i collettivi contro Salvini : "Ha attaccato una studentessa sui Social - ora per lei gogna mediatica" : Dopo la manifestazione in piazza di venerdì scorso. Il leader del Carroccio aveva scritto un post contro alcune ragazze, migliaia di commenti pieni di insulti contro le minorenni

Tamedia : piano Sociale per dipendenti svizzero tedeschi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve