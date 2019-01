Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : nel PSL poche gioie per l’Italia. Vincono la veterana Riegler e Baumeister : Dopo tre podi in quattro gare, si interrompe la striscia positiva per l’Italia nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: nel primo PSL di questa stagione, in terra austriaca a Bad Gastein a vincere sono il teutonico Stefan Baumeister e la veterana padrona di casa Claudia Riegler. Terza vittoria in carriera, la seconda nello slalom per Baumeister, classe 1993: percorso eccezionale quello del tedesco, che nell’ultimo atto ha ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Guida Benjamin Karl - secondo Roland Fischnaller : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard femminile parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ledecka sempre al comando davanti a Ochner : La Coppa del Mondo femminile 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà un’unica grande favorita, la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica e vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo. La fuoriclasse 23enne è pronta ad estendere il proprio dominio ed entrare ulteriormente nella storia di questa disciplina. Le sue principali rivali saranno le tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, arrivate alle spalle di Ledecka sia alle ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : prima tappa per il PSL - Roland Fischnaller vuol continuare a sognare : Si apre il programma per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo in questo 2019. Il primo appuntamento dell’anno va in scena in Austria, a Bad Gastein, dove sarà protagonista il PSL, all’esordio in stagione dopo i due PGS tra Carezza e Cortina d’Ampezzo. L’Italia si è esaltata nelle tappe di casa e ora va a caccia di conferme anche nella specialità non olimpica. Il più atteso è sicuramente Roland ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare : Prima uscita dell’anno e dell’intera stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo nel PSL: si gareggia in Austria, precisamente a Bad Gastein, nella specialità che è stata ormai tolta dal programma olimpico (inserita solo per l’edizione di Sochi 2014). Si gareggia tra domani e dopodomani, andiamo a scoprire il programma completo e come seguire in TV le gare. Coppa del Mondo Snowboard PSL Bad Gastein ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : i convocati dell’Italia. Roland Fischnaller e Nadya Ochner a caccia di un altro successo : Domani la Nazionale italiana di Snowboard parallelo si ritroverà a Sesto di Pusteria per completare la preparazione in vista del ritorno in gara a Bad Gastein (Austria), dove martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si svolgerà la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo. Il programma prevede il primo giorno il PSL e il secondo il team event. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato nove azzurri. In campo maschile la punta sarà Roland ...

