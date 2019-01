Sicurezza | Regione Marche valuta ricorso

Decreto Sicurezza. Regione ricorre a Consulta : "Impugniamo parti che generano conflitto e confusione" : Non per portare su un altro terreno la battaglia politica, ribadisco, ma per dirimere la questione nella sede propria '. Politica

Sicurezza : anche la Regione Basilicata presenterà ricorso : anche la Regione Basilicata presenterà ricorso alla Consulta sul decreto Sicurezza. E' quanto si apprende negli ambienti della Giunta regionale, guidata dalla vice presidente Flavia Franconi.

Decreto Sicurezza - la Regione Umbria ricorre alla Consulta contro la stretta di Salvini sui migranti : Arriva dalla Regione Umbria l'ultima ribellione contro il Decreto sicurezza di Matteo Salvini, con il primo ricorso alla Corte costituzionale. Dopo la rivolta dei sindaci lanciata dal primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, è il turno della presidente dem Catiuscia Marini, che ha fatto votare d

Decreto Sicurezza. La Regione Umbria ricorre alla Corte costituzionale : La Regione Umbria si schiera contro Matteo Salvini. Perugia ricorre alla Corte costituzionale contro il Decreto sicurezza. Secondo l’assessore Antonio Bartolini

Sicurezza : anche la Regione Calabria ricorre alla Consulta : anche la Regione Calabria è pronta a impugnare la legge Sicurezza davanti alla Corte costituzionale. Lo ha annunciato il governatore calabrese, Mario Oliverio, che, in una dichiarazione, ha ribadito «le preoccupazioni e le perplessità rispetto a un provvedimento fortemente discriminatorio nei confronti di persone, immigrati regolari, che non potranno godere di diritti fondamentali», esprimendo «pieno sostegno ...

Decreto Sicurezza - Regione Toscana : "Pronto ricorso alla Consulta" - : Il presidente Enrico Rossi annuncia che la giunta approverà l'iniziativa e si schiera con i sindaci che hanno protestato contro il Decreto. "Presto avremo una legge regionale che tutela i diritti ...

Decreto Sicurezza - la Regione Toscana farà ricorso alla Consulta. Rossi : “Legge disumana” : Contro il Decreto Sicurezza del Governo la Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale, con una delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì pRossimo. Lo annuncia in una nota il presidente Toscana Enrico Rossi, confermando il pieno sostegno alla protesta dei sindaci che, dice, «fanno bene a ribellarsi ad una legge disuman...

Governatori contro il Decreto Sicurezza. Enrico Rossi : "Regione Toscana farà ricorso alla Consulta" : Dopo i sindaci si muovono i Governatori contro il Decreto Sicurezza. Già ieri Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, aveva detto che sono in corso le valutazioni per un ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento. Decisione che, annuncia il governatore della Toscana Enrico Rossi, sarà presa lunedì in Toscana.contro il Decreto Sicurezza del Governo, infatti, la Regione Toscana farà ricorso ...

Il Colle dell'Infinito verrà messo in Sicurezza : intesa tra Regione Marche e Ministero dell'Ambiente : Questo consolidamento di uno spazio così riconoscibile a livello mondiale mette insieme poesia e tecnologia, cultura e scienza. Non è un'iniziativa singola per la Regione ma rientra in un quadro più ...

Maltempo - tornado nel Salento : la Regione stanzia i fondi per la messa in Sicurezza delle chiese : Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, d’intesa con il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva e il sindaco di Tricase Carlo Chiuri, ha reso noto che le somme necessarie per procedere alla messa in sicurezza delle chiese di Tricase Porto e Marina Serra danneggiate pesantemente oggi da una paurosa tromba d’aria che si è abbattuta nel Salento, verranno subito messe a disposizione. Il governatore ha, inoltre, ...

Veneto : Regione - per piano Sicurezza idrogeologica servono 2 - 6mld : Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - L'ultimo piano per la messa in sicurezza idrogeologica del Veneto, commissionato dalla Regione al professor Luigi D’Alpaos dell’Università di Padova (massima autorità in materia di idraulica) risale al 2010: fu fatto dopo la grande alluvione di Ognissanti che mandò sott

Veneto : Regione - per piano Sicurezza idrogeologica servono 2 - 6mld (2) : (AdnKronos) - “Pur non potendo parlare di sicurezza totale – precisa il presidente del Veneto Luca Zaia - certamente possiamo affermare di aver operato e di operare per un continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza complessive oltre che della gestione dell'emergenza". “La sicurezza idrogeo