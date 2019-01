Sicilia | giovani medici contro la regione | “Nuova legge sul 118 ci penalizza”

A Palermo nasce la Lega giovani Sicilia - lunedì 10 dicembre a Palazzo delle Aquile presentazione con i parlamentari Marchetti e Crippa : Gelarda: "Stop all´emigrazione forzata dei nostri figli" Palermo , 9 dicembre 2018 "La Lega è l'ultima speranza che resta alla Sicilia per agganciarsi ad un modello di sviluppo del territorio tale per ...

In fuga dalla Sicilia : i giovani abbandonano l'isola. I dati : L'Italia, la Sicilia, si sta invecchiando. Il Sud si sta svuotando. L'ultimo rapporto Censis sulla situazione del Paese non porta, come al solito, buone notizie sulle ultime generazioni. In Italia i ...