Shopping | il braccialetto che dà la scossa se spendi troppo

caffeinamagazine

: Shopping compulsivo, arriva il braccialetto che ti dà la scossa se spendi troppo - BambolinaSara : Shopping compulsivo, arriva il braccialetto che ti dà la scossa se spendi troppo - WolfRedYelloW : Shopping compulsivo, arriva il braccialetto che ti dà la scossa se spendi troppo - CarlaColetto : Shopping compulsivo, arriva il braccialetto che ti dà la scossa se spendi troppo -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Siete delleaddicted e non riuscite a fare a meno di fare acquisti se entrate in un negozio? È arrivata la soluzione per voi. Si chiama Pavlok ed è uncreato dall’Intelligent Enviroments per combattere locompulsivo ed aiutare chi spende. I creatori lo hanno definito “shock clock”. Perché? Perché Pavlok dà unada 340 volt se si supera la soglia di spesa che viene precedentemente impostata.Ora che ci sono i saldi, Pavlok vi potrebbe davvero salvare. E potrebbe soprattutto salvare il vostro conto in banca. Per spendere con moderazione, acquistando (quasi) tutto ciò che si vuole senza esagerare, basta associare ilal conto bancario e fissare un tetto massimo di spesa. Appena si prova a strisciare la carta di credito per pagare (ma funziona anche con le transazioni online), se il limite verrà superato, Pavlok si ...