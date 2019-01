Secchi d’acqua contro il gelo su volo Ryanair all’Aeroporto di Brindisi | Enac | “Safety

Allo scalo di Brindisi Secchi d’acqua gettati a mano sull’aereo per il deicing - indaga Enac : Dopo le polemiche per la diffusione di un video in cui si vedono alcuni operatori aeroportuali impegnati nel trasporto di secchi di acqua calda da gettare sulle ali dell'aereo fermo in pista, dAllo scalo pugliese rigettano le accuse: "Rispettate le procedure standard, è stato il comandante a voler verificare l'aereo"Continua a leggere

Brindisi - operatori aeroportuali filmati mentre sghiacciano l’aereo con Secchiate d’acqua calda. Enac apre indagine : L’Ente nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha avviato un’indagine sull’attività di de-icing, l’eliminazione del ghiaccio degli aerei che sarebbe stata svolta manualmente nell’aeroporto di Brindisi. E’ quanto ha annunciato in una nota l’Enac. “In relazione a notizie di stampa e video circolati in questi giorni che riportano attività di de-icing dalle ali degli aeromobili in partenza dall’Aeroporto di Brindisi eseguite ...