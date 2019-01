Sea Watch | Germania e Francia pronte ad accogliere cinquanta migranti ciascuna

"Siamo allo stremo" : l'appello di Sea Watch : 'Siamo al diciottesimo giorno in mare, queste persone non ce la fanno più. A bordo c'è grande frustrazione, siamo allo stremo. Fate sbarcare queste persone'. E' l'appello di Giorgia Linardi, portavoce ...

Migranti - soluzione vicina per Sea Watch e Sea Eye : Trattative serrate a livello europeo. La Germania aumenta il numero delle persone da accogliere a 50. Si attende il via libera allo sbarco di Malta per la redistribuzione tra i Paesi

Migranti - Sea Watch : “Siamo allo stremo. Spiegate a queste persone perché non possono sbarcare in Europa” : “Siamo al 18mo giorno in mare, queste persone non ce la fanno più. A bordo c’è grande frustrazione, siamo allo stremo. Fate sbarcare queste persone”. E’ l’appello di Giorgia Linardi, portavoce di ‘Sea watch’ che aggiorna sulla situazione dei Migranti a bordo e su quella dei 17 che si trovano sulla ‘Sea Eye’, ancora in attesa di un porto sicuro dove sbarcare. “Alcuni di loro rifiutano di mangiare. Ci ...

Le associazioni chiedono un incontro urgente a Conte su Sea Eye e Sea Watch : Roma, 8 gen., askanews, - 'Dopo cinque giorni dal nostro appello allo sbarco immediato dei 49 migranti a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye, bambini, donne e uomini non hanno ancora toccato terra e ...

SEA EYE-Sea Watch - UE : 'STATI MOSTRINO SOLIDARIETÀ CONCRETA'/ 'Fate sbarcare subito i migranti' : Migranti su Sea WATCH e Sea Eye, appello Ong e Commissione Ue: 'sbarcare subito senza ritardi'. L'appello di Save The Children al premier Conte.

Gregorio De Falco l’ex grillino sfida apertamente Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : “Le vite umane si salvano” : Gregorio De Falco contatta la Sea Watch e si prepara a sfidare Matteo Salvini “Voglio vedere gli atti”. Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: “Ho presentato un’interrogazione, secondo me non c’è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti”. Sui 49 migranti bloccati sulla nave Sea Watch nelle ...

Migranti - Moavero : "Sea Watch non è in agenda di ministri Ue" : 'Sea Watch? Non è prevista all'ordine del giorno, non è detto se ne debba discutere.' Così il Ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, risponde alle domande dei giornalisti arrivando al ...

Sea Watch - la Commissione Ue : "Basta rinvii sullo sbarco" - : I 49 migranti a bordo delle navi "devono essere sbarcati in sicurezza", ha detto il portavoce dell'esecutivo comunitario, Margaritis Schinas. La ong: "Per il 18esimo giorno siamo ostaggio dei governi ...

Sea Watch - a che punto è lo stallo che ha abbandonato 49 persone in mare : (foto: Federico Scoppa/AFP/Getty Images) Sarà il Consiglio degli affari generali in programma oggi 8 gennaio a Bruxelles – il primo sotto la presidenza di turno rumena – a trovare una soluzione che sblocchi la vicenda dei migranti costretti a bordo delle due navi delle ong Sea Eye e Sea Watch? Difficile e improbabile. A confermarlo è anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, presente al primo appuntamento consiliare dell’anno. ...