Sci | Slalom Flachau | Vlhova batte Shiffrin per 15 centesimi

Sci - slalom Flachau : incredibile Vlhova - ha battuto la Shiffrin : A Flachau è successo l'inimmaginabile: si è interrotta a sette la striscia di vittorie consecutive in slalom di Mikaela Shiffrin . A battere la statunitense, al comando al termine della prima manche, ...

Sci alpino - Petra Vlhova ammutolisce Mikaela Shiffin in uno slalom stellare a Flachau! L’Italia tocca il fondo : nessuna azzurra a punti : Petra Vlhova batte finalmente Mikaela Shiffrin. La slovacca vince lo slalom di Flachau ed interrompe la striscia che l’aveva vista sempre seconda alle spalle dell’americana. Una Night Race davvero emozionante sulla pista austriaca, con le due campionesse che si sono date ancora una volta battaglia. Davvero straordinaria Vlhova nella seconda manche, dove ha realizzato il miglior tempo (56”40), imponendosi con quindici centesimi ...

LIVE Slalom speciale Flachau 2019 - diretta classifica tempo reale Sci alpino femminile : Vlhova batte Shiffrin. Male le azzurre : diretta Slalom speciale Flachau, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Flachau 2019 Hermann Maier Weltcupstrecke, diciottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica SECONDA MANCHE Slalom speciale Flachau 1. Petra Vlhova , SVK, 2. Anna Swenn Larsson , SWE, 3. Katharina Liensberger , AUT, 4. Wendy Holdener , SUI, 5.

Sci alpino - la Shiffrin cade a sorpresa nello slalom : impresa della Vlhova : Sci alpino, niente record per la Shiffrin, battuta nello slalom di Flachau dalla Vlhova autrice di un’autentica impresa Dopo sette vittorie di fila, Mikaela Shiffrin cede lo scettro dello slalom alla collega Vlhova, rimanendo però in vetta alla classifica di Coppa del Mondo. A Flachau infatti, dopo aver chiuso la prima manche in testa, la Shiffrin ha avuto un calo nella seconda manche, subendo la rimonta di Petra Vlhova (terza dopo ...

Sci alpino – Mikaela Shiffrin inarrestabile : la statunitense in testa nella prima manche dello slalom di Flachau : Shiffrin a caccia del record: è in testa dopo la prima manche dello slalom a Flachau. Costazza stringe i denti: è decima. Si riparte alle 20.45 L’anno scorso fu costretta a una grande rimonta nella seconda manche per tornare al trionfo a Flachau, stavolta Mikaela Shiffrin è in testa già dopo la prima su un tracciato ridisegnato a causa delle pesanti nevicate degli ultimi giorni. La statunitense, a caccia del record di otto ...

Sci : slalom Flachau - in testa Shiffrin : ANSA, - Flachau, AUSTRIA,, 8 GEN - La statunitense Mikaela Shiffrin in 56.14 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Cdm di Flachau. Seguono la svedese Anna Swenn Larsson in 56.41 ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 : Mikaela Shiffrin guida la prima manche - ma c’è equilibrio! Chiara Costazza decima : Nonostante una fitta nevicata, una pista che è andata a rovinarsi immediatamente, le luci dei riflettori, ed un pendio non propriamente selettivo, è sempre Mikaela Shiffrin a guardare tutte dall’alto in basso tra i pali stretti. Sulla pista intitolata a Hermann Maier, infatti, la statunitense ha chiuso al comando la prima manche dello Slalom in notturna di Flachau, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 ma, per una ...

Sci alpino - niente da fare per Irene Curtoni : l’azzurra salta lo slalom di Flachau per problemi alla schiena : slalom femminile di Flachau, Irene Curtoni dà forfait per un problema alla schiena Sono diventate sessantasei le partenti nel sesto slalom femminile della stagione di Coppa del mondo in programma sulla pista intitolata al campione di casa Hermann Maier a Flachau (prima manche alle ore 18.00, seconda manche alle ore 20.45 con diretta tv su Raisport ed Eurosport): Irene Curtoni ha dovuto dare forfait per una lombalgia acuta. Apre con il ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 : Irene Curtoni assente per lombalgia - Petra Vlhova in forse per influenza : Arrivano notizie da Flachau dove questa sera (ore 18.00 e 20.45) si disputerà lo Slalom femminile valido per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La night race in terra austriaca potrebbe subire un inatteso colpo di scena: la slovacca Petra Vlhova, grande rivale della superfavorita Mikaela Shiffrin, potrebbe infatti non presentarsi al cancelletto di partenza a causa di uno stato influenzale che potrebbe averla debilitata. La 23enne, ...

