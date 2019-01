Sci alpino | le convocate dell’Italia per St Anton Novità Nadia Delago | c’è Federica

Sci alpino - Coppa del Mondo Sankt Anton 2019 : troppa neve - annullata la prova di giovedì della discesa : Le abbondanti nevicate di questi giorni hanno costretto la FIS ad annullare la prima prova della discesa libera femminile in programma a Sankt Anton e valevole per la Coppa del Mondo 2019. La pista austriaca, quindi, subirà intensi lavori di preparazione in vista della gara di sabato (domenica sarà di scena, invece, un supergigante), per garantire alle atlete, quantomeno, la disputa della prova di venerdì. Per capire al meglio la criticità della ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 oggi (8 gennaio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Lo spettacolo unico della Night Race di Flachau. Stasera la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria per un altro Slalom. Sarà ancora una volta Mikaela Shiffrin contro tutte, visto che l’americana è reduce dall’ennesima vittoria in questa specialità, trionfando il quel di Zagabria. La leader della classifica di Coppa del Mondo ha vinto tutti gli Slalom di questa stagione e sempre al secondo posto ha chiuso Petra ...

Sport Invernali - il calendario di oggi (martedì 8 gennaio) : programma - orari e tv di Sci alpino e snowboard : oggi doppio appuntamento sulle nevi di Flachau (Austria) e Bad Gastein (Austria) per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino e di snowboard. A partire dalle ore 18.00 andrà in scena la prima manche del sesto slalom stagionale femminile a Flachau (Austria), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo lo show di Zagabria (Croazia), gli occhi saranno tutti sulla statunitense Mikaela Shiffrin che vuol confermarsi ancora una volta la ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre più in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Coppa del mondo : c’è l’ok per il gigante femminile di Plan de Corones : Plan de Corones, c’è l’ok della Fis per il gigante femminile del 15 gennaio. Brignone e compagne si allenano a San Vigilio Si terrà regolarmente il gigante femminile di martedì 15 gennaio a Plan de Corones, penultima tappa italiana in calendario nella Coppa del mondo di sci alpino. La FIS ha dato l’ok dopo il controllo effettuato in mattinata sulla neve della pista Erta, dove si gareggerà per la terza volta ...

Sci alpino – Coppa Europa : raduno in Val di Fassa per le velociste e le atlete del gruppo C : Altro raduno in Val di Fassa per le velociste di Coppa Europa e le atlete del gruppo C Nuovo allenamento in Val di Fassa per le velociste di Coppa Europa e le atlete del gruppo C della Nazionale. Dopo aver ripreso la preparazione nel nuovo anno nella località trentina, le azzurre tornano ad assaporare la pista sulla quale disputeranno due discese giovedì 17 e venerdì 18 gennaio. Il capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il ...

Sci alpino – Coppa Europa - splendido bis di Maurberger : l’azzurro domina lo slalom in Val Cenis : Maurberger, splendido bis: domina lo slalom di Coppa Europa in Val Cenis, secondo trionfo consecutivo, è sempre più leader della classifica generale Dominio incontrastato. Simon Maurberger vince nettamente il secondo slalom consecutivo di Coppa Europa disputato in Val Cenis, in Francia. Dopo aver già trionfato domenica, l’azzurro si ripete dopo ventiquattro ore, stavolta senza aver bisogno di compiere rimonte straordinarie. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : confermato il gigante femminile di Plan de Corones del 15 gennaio : La FIS ha dato l’ok, per cui il gigante femminile in programma martedì 15 gennaio a Plan de Corones, valevole per Coppa del Mondo di sci alpino 2019, si disputerà regolarmente. La Federazione, questa mattina, ha svolto il controllo della neve della pista Erta, dove le atlete saranno impegnate per la terza edizione di fila, e non ha riscontrato problemi di sorta. La gara anticiperà la due giorni di Cortina d’Ampezzo e proverà a ...

Sci alpino - Coppa Europa Val Cenis 2019 : Simon Maurberger concede il bis e vince anche il secondo slalom - 9° Vaccari : Simon Maurberger concede il bis e vince anche il secondo slalom della Val Cenis, Francia, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino, andando a ribadire la sua leadership nella classifica generale. L’atleta classe 1995 ha dominato la prova odierna, con il miglior tempo nella prima discesa, per poi andare a fare letteralmente il vuoto nella seconda, lasciando il norvegese Bjoern Brudevoll (terzo ieri) a 1.17. Completa il podio il suo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : solito duello Shiffrin-Vlhova nella Night Race di Flachau. Azzurre a caccia di conferme : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino non si ferma e ritorna subito nella serata di domani con la Night Race di Flachau. Ancora uno slalom dopo quello appena disputato a Zagabria e che ha visto ancora una volta il successo di Mikaela Shiffrin davanti a Petra Vlhova. L’americana sarà ancora una volta la favorita anche sul tracciato austriaco, dove ha già vinto in tre occasioni, l’ultima proprio nella passata stagione. Vlhova ...

Sci alpino - invariata la start list femminile di slalom : Mikaela Shiffrin si conferma al comando : La start list dello slalom femminile non cambia: Irene Curtoni e Costazza si confermano 13ª e 14ª, Della Mea sale al 41° posto Resta quasi del tutto invariata la start list di slalom femminile dopo la gara di Zagabria. Le sette atlete del primo gruppo di merito sono ancora Mikaela Shiffrin, Petra Blhova, Frida Hansdotter, Wendy Holdener, Bernadette Schild, Anna Swenn Larsson e Katharina Liensberger, Irene Curtoni e Chiara Costazza ...

Sci alpino - Moelgg scivola in tredicesima posizione nella start list di slalom : in testa Marcel Hirscher : Moelgg scivola in tredicesima posizione, ma resta nei 15 della start list di slalom. Gross 17°, Razzoli ancora 31° Manfred Moelgg retrocede dall’ottava alla tredicesima posizione nella start list di slalom dopo l’errore di Zagabria, guadagna punti ma perde una posizione Stefano Gross e ora è diciassettesimo nonostante il decimo posto frutto di una grande seconda manche, resta trentunesimo Giuliano Razzoli che sperava di entrare ...

Sci alpino – Coppa Europa : Maurberger non si ferma più - l’azzurro domina la prima manche dello slalom in Val Censis : Formidabile Maurberger: domina la prima manche del secondo slalom consecutivo di Coppa Europa in Val Cenis con 86 centesimi di vantaggio su Brudevoll. Si riparte alle ore 13 Formidabile Simon Maurberger in Coppa Europa. Dopo il trionfo di domenica in Val Cenis, l’altoatesino ha dominato la prima manche del secondo slalom consecutivo in corso nella località francese. L’azzurro, leader della classifica generale, ha chiuso in ...