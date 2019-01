Scherma | il calendario delle gare del fine settimana di Coppa del Mondo 11-13 gennaio

Calendario Coppa del Mondo Scherma 2018-2019 : le date e il programma delle tappe : Sta per ripartire la Coppa del Mondo di scherma. La prossima settimana a Tallinn (spada femminile) ed Orleans (sciabola femminile) ci saranno le prime prove stagionali. Come sempre grandissima attesa per l’Italia che nella scorsa stagione aveva festeggiato la vittoria delle coppe di Alessio Foconi (fioretto maschile) e Mara Navarria (spada femminile). Questo il Calendario completo della Coppa del Mondo arma per arma FIORETTO ...