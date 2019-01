Saudita fugge da islam e padre padrone La Thailandia la ferma | Ora rischio la

18enne Saudita lascia l'Islam e fugge barricandosi in albergo. "Se torno la mia famiglia mi ammazza" : La storia di Rahaf Mohammed al-Qunun è diventata nota a tutto il mondo perché la 18enne, impaurita dalla reazione della famiglia, ha deciso di barricarsi in hotel e di far conoscere a tutti la sua ...

Thailandia - 18enne Saudita fugge dalla famiglia e si barrica in hotel : 'Se mi rimpatriate mi uccideranno' : Una ragazza saudita di 18 anni, Rahaf Mohammed al-Qunun, si è barricata in una camera d'albergo all'aeroporto di Bangkok durante una tentativo di fuga dalla sua famiglia. "Mi vogliono uccidere per i ...