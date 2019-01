calcioweb.eu

: #Sarri, critiche assurde: così l'ex #Napoli ha rilanciato il #Chelsea - CalcioWeb : #Sarri, critiche assurde: così l'ex #Napoli ha rilanciato il #Chelsea - Fradan1957 : Chelsea, piovono critiche per Sarri dai giornali inglesi: 'Possesso palla inutile' - ForzAzzurri1926 : Chelsea, Sarri nella bufera critiche sulla gestione della rosa: 'Usa sempre gli stessi...' - Calcio Napoli -… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il tecnico Maurizioha rivoluzionato la Premier League, l’exha avuto l’abilità di ambientarsi subito in un calcio completamente diverso da quello italiano e regalato spettacolo attraverso un calcio scoppiettante e che ha subito portato i primi frutti anche in termini di risultati. La prima parte di stagione è stata entusiasmante per il, il Blues hanno lottato testa a testa con squadre nettamente superiori dal punto di vista tecnico, basta pensare a squadre come Manchester City, Liverpool, Arsenal e lo stesso Manchester United che possono contare su squadre complete. Poi ilha perso qualche punto per strada ma il percorso in campionato può considerarsi al momento ben al di sopra delle aspettative, non dimentichiamoci che ilè reduce da un quinto posto e con un distacco di 30 punti dal Manchester City.AFP/LaPresse Oggi il...