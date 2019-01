San Siro chiuso per due turni | l’Inter non presenta ricorso ma… | la richiesta del club

Inter - niente ricorso su chiusura San Siro : "Ma fate entrare i bambini" : L' Inter non presenterà ricorso contro la chiusura per due turni dello stadio di San Siro per i fatti della partita contro il Napoli, ma chiede di aprire lo stadio ai bambini. Il club nerazzurro ha ...

Tifoso morto a San Siro - salgono a 23 gli indagati per omicidio : Sono saliti, al momento, a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli. L'ipotesi di omicidio volontario, contestata a tutti e 23 gli identificati, e' un passaggio tecnico per svolgere tutti gli accertamenti. Nel frattempo, sulla seconda auto bloccata a Napoli, sarebbero state riscontrate ...

Tifoso morto a San Siro - Piovella “ha seguito regola dell’omertà” : Marco Piovella, uno dei capi della curva nord interista arrestato per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli, "ha seguito la regola dell'omerta' propria" dei gruppi della curva "che ne uscirebbe certamente rafforzata se egli fosse scarcerato provocando ostacoli ancora maggiori all'accertamento della verita'". Lo scrive il gip di Milano Guido Salvini nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di domiciliari.

Tifoso morto a San Siro - ultrà Napoli indagato per omicidio : E' stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l'ultra' del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo B40 station wagon, sequestrata ieri, che avrebbe investito Daniele Belardinelli durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi di Inter e Napoli.

Scontri di San Siro - sequestrata un’auto a Napoli : sarebbe quella che ha ucciso Daniele Belardinelli : Si tratta di un’Audi station wagon intestata in leasing al padre incensurato di un tifoso del Napoli Proseguono le indagini sugli Scontri di San Siro, avvenuti prima e dopo il match di Serie A tra Inter e Napoli, che hanno causato la morte di Daniele Belardinelli. Mourad Balti Touati/LaPresse L’auto che ha investito il tifose del Varese, presente allo stadio lo scorso 26 dicembre, è stata sequestrata oggi a Napoli, ...

Boban : "I fatti di San Siro vergogna dell'umanità. Confederations e Mondiale per club da eliminare" : ... "Bisogna che la Fifa si riprenda il calcio e che il calcio sia nella Fifa, che non si parli solo di business e politica. È stata questa la chiave della campagna di Infantino come presidente. Abbiamo ...

Metro Milano - Dazn nuovo sponsor della fermata San Siro/ Operazione da 170 mila euro all'anno : Dazn Metro milano,il servizio a pagamento di video streaming online è il nuovo sponsor della fermata San Siro: ecco le cifre dell'Operazione.

Serie A - stadi : spettatori in aumento. San Siro è l'impianto dei record : Lo stadio di Milano è il 'più frequentato' d'Italia, quello di Torino il più affollato rispetto alla capienza. Le struttura di Roma e Firenze sono in salute, mentre il San Paolo non se la passa bene ...