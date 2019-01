Salute | Giappone | l’epidemia di insonnia tra i lavoratori costa 138 miliardi di dollari

meteoweb.eu

(Di martedì 8 gennaio 2019) Un sonnellino ristoratore durante l’orario di lavoro per ridurre la stanchezza e la cronicadei dipendenti. E’ quello che stanno proponendo inmolte aziende per contrastare l’epidemia dideiche si stima costi circa 138 mld dil’anno. A partire per prime sono state le start-up tecnologiche che vogliono eliminare il ‘debito di sonno’ che la mattina rende i dipendenti spesso irritabili e improduttivi. ‘Newsbeat’, un’azienda che fornisce servizi tecnologici – riporta il ‘The Guardian’ – ha creato due camere da letto, una per gli uomini e l’altra per le donne, per consentire aidi riposarsi senza essere disturbati. Cellulari, tablet e laptop sono vietati. Secondo molte aziende il sonnellino può avere gli stessi effetti benefici di una dieta equilibrata ...