Rugby – I convocati azzurri della Nazionale U18 per il raduno di Montichiari

Rugby - i convocati dell’Italia Under 20 per la sfida dell’Epifania contro la Francia : Il 6 gennaio 2019 alle ore 15.00 l’Italia maschile Under20 di Rugby sosterrà a Tolone un test match amichevole contro i pari età della Francia per preparare al meglio il debutto nel Sei Nazioni di categoria, fissato per l’1 febbraio contro la Scozia. Per preparare la sfida transalpina il CT Fabio Roselli ha convocato 26 azzurrini, che si raduneranno a Settimo Torinese il 2 gennaio per partire poi alla volta della sede di gara venerdì ...

Benetton Rugby parte alla volta del Sudafrica : i convocati per le sfide contro Toyota Cheetahs e Isuzu Southern Kings : La Benetton Rugby parte alla volta del Sudafrica per la doppia sfida di Guinness PRO14: ecco i convocati per le sfide contro Toyota Cheetahs e Isuzu Southern Kings Avrà inizio domenica alle 13:30 la trasferta del Benetton Rugby per raggiungere il Sudafrica in vista dei due impegni di Guinness PRO14 contro i Toyota Cheetahs e gli Isuzu Southern Kings. I Leoni di coach Crowley dopo essersi radunati in Ghirada, si dirigeranno verso ...

Rugby – Conor O’Shea ha sciolto ogni dubbio : ecco i convocati per la partita contro la Georgia : Il ct azzurro Conor O’Shea ha sciolto le ultime riserve in merito alla rosa dell’Italia che affronterà al Georgia il prossimo 10 novembre: ecco i convocati Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sfiderà la Georgia nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 di Novembre in calendario sabato 10 novembre alle 15 allo stadio “Franchi” di Firenze, incontro che sarà ...

Rugby – Italia U20 - i 26 convocati per il raduno di Parma : raduno a Parma dal 12 al 15 novembre per l’Italia Under20, giovedì previsto un allenamento congiunto con le Zebre Rc Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventisei giocatori per il raduno in programma a Parma da lunedì 12 a giovedì 15 novembre, in preparazione all’attività internazionale 2018/19. Giovedì, a conclusione del raduno, gli Azzurrini sosterranno un allenamento congiunto con la ...

Rugby - i convocati dell’Italia per il Test Match con la Georgia. Tornano Parisse - Allan e Polledri : Conor O’Shea ha diramato l’elenco dei convocati della Nazionale italiana di Rugby che, reduce dal pesante ko di sabato a Chicago (Stati Uniti) contro la n.2 del ranking Irlanda (54-7), tornerà in campo per i tre Cattolica Test Match tra le mura amiche che si disputeranno a novembre: il primo in ordine di tempo sarà il confronto di sabato 10 novembre al “Franchi” contro la Georgia, in programma alle ore 15 a Firenze. Il tecnico ha ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : l’Italia rientra da Chicago - domani i 31 convocati per la Georgia : L’Italia rientrerà nella notte da Chicago, dove ieri ha subito una sonora sconfitta dall’Irlanda: la Nazionale di Rugby deve preparare la sfida di sabato prossimo in programma a Firenze contro la Georgia, per la quale domani il CT Conor O’Shea diramerà l’elenco dei 31 convocati. Oggi hanno parlato al sito federale gli azzurri Tito Tebaldi e Mattia Bellini. Bellini ha detto della gara di ieri: “Nel secondo tempo i ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Ossatura di Benetton e Zebre - quattro gli stranieri : Con i forfait di Violi (operato alla spalla, tempi di recupero lunghi) e Padovani (problema alla caviglia, rientrato alle Zebre) scendono a 35 gli uomini di O’Shea per i Test Match autunnali di Rugby. Di questi 19 militano tra le fila dal Benetton, 12 nelle Zebre e quattro in formazioni straniere. Andiamo a scoprire gli atleti che formano la Nazionale italiana di Rugby per gli incontri di novembre. Di seguito i 35 convocati ...