Roma | la denuncia delle mamme | “Topi morti vicino alla scuola | segnalato alla Asl”

Rifiuti di Roma - denuncia anche l euro ordine dei medici : "Si rischia grave problema sanità" : L'emergenza Rifiuti di Roma sta lentamente trasformando una delle cittá piú affascinanti e visitate del mondo in una discarica a cielo aperto. Non a caso, la situazione Romana ha giá attirato l'...

Roma - brandine vuote nel dormitorio a Tiburtina. La denuncia : “Non fanno entrare i migranti del Baobab” : “Siamo in una situazione emergenziale, i posti devono rimanere vuoti. Stiamo cercando di aiutare tutti”. A dirlo al telefono a una volontaria del centro Baobab è un’operatrice della Sala operativa sociale del Comune di Roma. Nella notte, alla stazione Tiburtina, “sulle 30 brandine disponibili, 24 sono rimaste vuote. Fuori, ci sono persone a cui non è stato permesso di entrare” ha denunciato un altro volontario. ...

'Mancano barelle e personale : gli ospedali di Roma a rischio collasso' : la denuncia di un medico del 118 a TPI : Le soluzioni esistono e sono tutte in mano alla politica. Innanzitutto bisognerebbe aumentare il fondo sanitario nazionale: 'Noi come ANAAO lo diciamo da sempre: bisogna investire nella sanità per ...

Roma - centro storico assediato dagli abusivi : 5 arresti e 34 denunciati : Anno nuovo, vecchie abitudini. Le bellezze artistiche della Capitale restano ostaggio di borseggiatori e abusivi. Cinque quelli arrestati ieri in un"operazione dei carabinieri della compagnia Roma centro, che hanno setacciato l"area che va del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali fino a piazza del Popolo, gremita di turisti, per contrastare abusivismo commerciale e degrado.A finire in manette sono stati un 36enne ucraino con ...

Roma : rinvenuto deposito fuochi d’artificio nascosto tra case - una denuncia : Roma – Un deposito di oltre 60 kg di fuochi d’artificio situato tra le abitazioni. Un italiano denunciato dalla Polizia di Stato. Due improvvisate, quanto pericolose, santabarbara sono state scoperte dalla Polizia di Stato in una zona residenziale del comune di Albano. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, diretta da Angela Cannavale, nelle loro incessanti indagini volte a contrastare la produzione e ...

Roma : atti vandalici reiterati a bacheca santuario - denunciato 70enne : Roma – I Carabinieri della Stazione di Vallepietra, hanno denunciato all’ Autorita’ Giudiziaria tiburtina un italiano 70enne, del luogo, con l’accusa di danneggiamento aggravato. La vicenda e le indagini hanno inizio nel mese di luglio, a seguito di ripetuti atti vandalici verificatisi presso il santuario della Santissima Trinita’ di Vallepietra, principale attrazione del territorio che richiama, nel periodo di ...

Roma - tentata violenza su una turista americana in ostello - denunciato 31enne italiano : Molestatore seriale di turiste straniere a Roma: è un italiano di 31 anni che è stata bloccato e denunciato dai carabinieri per tentata violenza sessuale. I militari della stazione Macao sono ...

Roma - scontri : denunciati tifosi tedeschi : 2.31 Al termine degli accertamenti negli uffici della Digos, i 5 tifosi tedeschi fermati durante l'afflusso nei pressi del Ponte della musica a Roma sono stati denunciati per aver cercato di forzare il cordone delle Forze dell'ordine Lo comunica la Questura di Roma. Il tifoso che ha scavalcato le barriere del settore ospiti,cercando di invadere il campo da gioco e bloccato dal personale della Polizia di Stato, è stato arrestato. Verrà ...

Roma : suggerimenti con auricolare durante esame patente - denunciati : Roma – Hanno cercato di passare l’esame per la patente facendosi suggerire le risposte da un complice esterno con cui comunicavano con dei sofisticati auricolari collegati a dei telefonini nascosti sotto gli indumenti. Ma non l’hanno fatta franca. Nei guai sono finiti una cittadina del Pakistan di 33 anni e un cittadino dell’India di 32, presentatisi ai test alla Motorizzazione di Roma Via Salaria. I due sono stati colti ...

Roma - stacca un pezzo dal Colosseo e se lo mette in tasca : turista denunciato : Un turista indiano di 47 anni ha staccato un pezzo di laterizio dal Colosseo e se lo è messo in tasca. È successo ieri pomeriggio durante la visita guidata all’interno dell’Anfiteatro Flavio. L’uomo è stato fermato dagli addetti della vigilanza del Parco Archeologico del Colosseo. Portato al comando dei carabinieri di piazza Venezia, il turista è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e impossessamento illecito di ...

Roma : turista sfregia Colosseo per avere ricordo - sorpreso e denunciato : Roma – Un altro turista straniero a Roma, alla ricerca del souvenir esclusivo, e’ finito nei guai ieri pomeriggio, quando gli addetti alla vigilanza del parco archeologico del Colosseo lo hanno sorpreso subito dopo aver staccato un frammento di laterizio della struttura per infilarselo in tasca. L’uomo, un cittadino indiano di 47 anni, ha pensato bene di accaparrarsi un pezzo di storia durante la visita guidata che si stava ...

Caos Roma-Inter - l’arbitro Rocchi passa all’attacco : denuncia tutti coloro i quali l’hanno offeso : Gianluca Rocchi, arbitro del discusso incontro Roma-Inter, ha deciso di contrattaccare dopo le copiose critiche piovutegli addosso Gianluca Rocchi non ci sta e dopo l’arbitraggio di Roma-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di serie A disputato lo scorso 2 dicembre, decide di denunciare tutti coloro siano andati un po’ oltre con le critiche nei suoi confronti. La gara ha fatto molto discutere per il mancato rigore ...

Roma - ubriaco scende in auto scalinate di Trinità dei Monti : denunciato : I tecnici della Sovrintendenza Capitolina hanno esaminato i danni che fortunatamente sono limitati: piccola scalfittura su un gradino e ai segni di frenata lasciati dagli pneumatici - Un 27enne ...