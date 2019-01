Roma | Florenzi | ' Il razzismo è un' emergenza Obiettivo Champions League'

Roma - Florenzi : "Champions? Non bisogna smettere di sognare..." : Senza dire niente, il ricordo di Davide Astori Alessandro Florenzi lo tiene per sé. In una lunga intervista di inizio anno a Mediaset, il compleanno del capitano della Fiorentina è l'unico argomento ...

Roma - Florenzi : 'Ora più continuità. Coppa Italia obiettivo importante' : 'Sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio - confessa a Sport Mediaset -. Dobbiamo cercare di ritrovarci noi come gruppo, anche se il gruppo è sempre stata la base da dove siamo ripartiti. Il ...

Roma - Florenzi : "Obiettivo Coppa Italia. E in Champions..." : Roma guarita? Abbiamo finito il 2018 con il piglio giusto. Ora dobbiamo trovare più continuità e più risultati positivi". Alessandro Florenzi suona la carica in casa giallorossa. "La Coppa Italia può ...

Roma - Florenzi : 'L'obiettivo è ripeterci in Champions - il sogno è fare meglio dello scorso anno' : Un inizio stagione non esaltante per la Roma , che nonostante i risultati non soddisfacenti in campionato si ritrova al sesto posto ad appena due punti di distanza dalla Lazio quarta. L'obiettivo ...

Roma - Florenzi pronto ad una nuova annata : “io e De Rossi vogliamo vincere in giallorosso” : Alessandro Florenzi si appresta a vivere un 2019 ricco di aspettative per la sua Roma che deve dare risposte importanti dopo un avvio in sordina Alessandro Florenzi è pronto a ripartire nel 2019 con ambizioni rinnovate per sè stesso e per la sua Roma. Il calciatore giallorosso, si è concesso ai microfoni di Roma Tv, parlando dell’annata appena conclusa e del futuro del club: “Napoli-Roma? Venivamo da un momento difficile, ma con ...

Florenzi : 'Roma-Barcellona difficile da dimenticare' : ROMA - Un'annata raccontata da un romanista vero, in campo e fuori. Alessandro Florenzi si è seduto di fronte alle telecamere di Roma Tv e ha riassunto in pochi minuti un 2018 in chiaroscuro per la ...

Roma - Florenzi : 'Con Pastore faremo il salto di qualità. De Rossi uomo squadra' : Eusebio Di Francesco è rimasto in bilico fino alle sfide contro Sassuolo e Parma, sei punti fondamentali per il suo futuro sulla panchina della Roma. Un tecnico apprezzato dal gruppo che è sempre ...

Parma-Roma - le pagelle : Florenzi concentrato - Zaniolo fa passo indietro : dal nostro inviato PARMA Cristante costante, Manolas si immola, Under si sblocca. Passetto indietro per Zaniolo. OLSEN 6,5 Spinge alta una palla velenosa di Siligardi sullo zero a zero. Decisivo. ...

Juventus-Roma 0-0. Segui la diretta. Schick in attacco con Florenzi e Under : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Roma : dubbio Florenzi - c'è Santon in preallarme! Diretta tv - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Roma: Allegri deve rinunciare ancora a Cancelo per la difesa, Di Francesco non recupera nè Dzeko nè El Shaarawy.

Infortunio Florenzi - il terzino della Roma rischia la partita contro la Juventus : Infortunio Florenzi – Continuano le brutte notizie per Eusebio Di Francesco: il tecnico della Roma ha infatti appena ricevuto la notizia di un altro infortunato in casa Roma. Dopo lo stop ai box di De Rossi, Dzeko, El Shaarawy e Pellegrini è arrivato il turno anche di Florenzi che ha subito degli affaticamenti muscolari. Il […] L'articolo Infortunio Florenzi, il terzino della Roma rischia la partita contro la Juventus proviene da ...

Roma - Florenzi : 'Stiamo dando tutti il massimo - arrabbiati per la sconfitta. Contro il Genoa è fondamentale' : Alessandro Florenzi , difensore della Roma, ha commentato a Sky Sport la sconfitta col Viktoria Plzen: 'Non è un problema di reparto, il problema è a livello di squadra. Possiamo fare meglio, lo sappiamo tutti. Ognuno di noi dà sempre il massimo, ci metto la mano ...

Roma-Inter - le pagelle : Florenzi e Zaniolo bene - male Juan Jesus. Kolarov leader : La Roma pareggia 2 a 2 contro l'Inter nel posticipo della 14giornata di Serie A. La partita dell'Olimpico è bella e la sblocca Keita Balde Diao su assist di Danilo D'Ambrosio. Ad inizio ripresa Cengiz ...

Roma-Inter 0-0 LIVE : risultato in diretta. Palo di Florenzi : Roma-Inter 0-0 LIVE Roma, 4-2-3-1,: Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick. All. Di Francesco Inter, 4-3-3,: Handanovic; D'ambrosio, De Vrij, ...