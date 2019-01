Roma | donna incastrata tra banchina e metro | tratta in salvo

Roma : riattivata metro B dopo soccorsi donna incastrata tra treno e banchina : Roma – È stata riattivata poco fa, sull’intera tratta, la Linea B della metropolitana di Roma. Lo stop si era reso necessario dopo che una donna, poco dopo le 9, era rimasta incastrata con una gamba tra la banchina e il convoglio della metro alla fermata della stazione Tiburtina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato la donna subito trasportata dal 118 all’ospedale Policlinico. L'articolo Roma: ...

Donna travolta e uccisa da auto a Roma : 23.21 Una Donna è morta investita da un'auto nel centro di Roma. E' accaduto in via San Saba nel quartiere Aventino, uno dei sette colli della Capitale. La vittima è una 73enne, deceduta sul colpo. A condurre la macchina un uomo di 76 anni portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Il veicolo è stato sequestrato. Sembra che la Donna, al momento dell'impatto,stesse attraversando con il semaforo rosso. ...

Roma - pensionato ridotto in schiavitù dai vicini : arrestata una donna : I carabinieri di Acilia , Roma , hanno arrestato una 61enne con l'accusa di riduzione in schiavitù aggravata in concorso con il marito 64enne, che è stato denunciato a piede libero. I due, sotto la ...

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere : si cercano le due gemelline : Tragedia a Roma dove una donna si è gettata nel Tevere. Da quanto si apprende la donna 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume all’altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia. La Procura di Roma ha avviato una indagine per ...

Roma - donna suicida nel Tevere - parla una vicina : 'L'ho vista uscire con le bimbe' : E' una terribile tragedia quella avvenuta stamattina a Roma, quando una donna di 38 anni si è gettata nel fiume Tevere dal ponte Testaccio. L'allarme lo ha lanciato il marito della stessa, che non ha visto appena in casa appena svegliato la madre e le due bambine. Con il passare delle ore (ricordiamo che la tragedia è avvenuta intorno alle 6:15 di stamane), i particolari sulla vicenda si fanno sempre più agghiaccianti. Secondo quanto emerso in ...

Dramma della disperazione a Roma - donna si lancia nel Tevere : Una donna di 38 anni si è lanciata nel fiume Tevere stamattina a Roma, nei pressi del Ponte Testaccio. Il suo corpo è stato ritrovato poco prima di Mezzogiorno. La donna potrebbe aver portato con sé le sue figlie, due gemelline di pochi mesi delle quali per ora non c'è ancora nessuna traccia. La tragedia L'allarme è stato dato all'alba, alle 6.15 circa da un passante che ha prontamente segnalato il fatto alle forze dell'ordine. Immediatamente ...

Roma : donna nel Tevere - si cercano due gemelle di 5 anni : Roma – Sono due gemelline di 5 mesi le bimbe attualmente scomparse, figlie della donna del 1980, e non del 1966 come appreso in precedenza, recuperata cadavere a Roma poco prima delle 12 nel Tevere, tra Ponte Marconi e Ponte Testaccio. A dare la notizia della scomparsa della madre con le due bimbe e’ stato il marito, che questa mattina si e’ svegliato e ha trovato la porta di casa aperta. L’uomo ha riferito alla Polizia ...

