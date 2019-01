Roma | De Rossi si allena in palestra | operazione scongiurata | le ultime

Roma - Thiago Mendes per il dopo De Rossi : Le precarie condizioni di De Rossi, obbligano la Roma ad investire sul mercato in questa sessione di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, l'obiettivo del ds Monchi è quello di rinforzare la mediana, e il nome forte sarebbe quello di Thiago Mendes del Lille. Classe '92 e con una valutazione tra 15 e 16 milioni . Di Francesco lo ...

Roma - De Paul non semplice : l’Inter sorpassa i giallorossi : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul non semplice: l’Inter sorpassa i giallorossi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Ahi Roma - De Rossi a rischio operazione : lo stop potrebbe essere lungo : Daniele De Rossi potrebbe operarsi al ginocchio, il centrocampista della Roma è stato visitato dal dottor Mariani: tutti i dettagli Il capitano della Roma Daniele De Rossi potrebbe essere costretto ad operarsi, un calvario davvero infinito quello del capitano giallorosso fermo da fine ottobre. Il guaio alla cartilagine del ginocchio non sembra essere passato e, secondo il Messaggero, il professor Mariani avrebbe consigliato ...

Roma : De Rossi - non c'è ancora luce in fondo al tunnel dell'infortunio : Due le parole d'ordine: attesa e pazienza. Daniele De Rossi è fermo dal 28 ottobre, quando fu costretto alla fine del primo tempo nel match contro il Napoli a chiedere la sostituzione. Forse, all'...

Roma - il recupero di De Rossi procede con cautela : il capitano lavora ancora a parte : Vacanze finite per la Roma , tornata al lavoro dopo il periodo di stop per le festività natalizie. Nuovamente in campo a Trigoria gli uomini di Eusebio Di Francesco, che hanno ripreso la preparazione ...

Roma al lavoro - controllo per De Rossi : ANSA, - Roma, 7 GEN - Vacanze finite, tutti di nuovo a lavoro. La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista del primo impegno del 2019 in programma tra una settimana all'Olimpico con l'...

CALCIOMERCATO Roma/ Ultime notizie - rinforzi a centrocampo? Dipende dalle condizioni di De Rossi : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: il colpo sognato da Monchi è Piatek, piacciono i giovani Bennacer, Traore e Lucas Ribeiro.

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : è Bennacer il dopo De Rossi - in difesa sfuma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Bennacer nome principale per il dopo-De Rossi, sfuma la pista che porta ad Alderweireld del Tottenham.

CALCIOMERCATO Roma/ Ultime notizie - il Valladolid riscatta Daniele Verde : ai giallorossi andranno 2 mln : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie, il Valladolid è pronto a riscattare Daniele Verde. Nelle casse del club giallorosso arriveranno 2 milioni di euro.

Calciomercato Roma / Ultime notizie - Daniele De Rossi a un passo dal rinnovo per l'anno prossimo : Calciomercato Roma, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under al centro dell'attenzione a causa dei 60 milioni offerti dall'Arsenal, De Rossi invece…

La Roma aspetta De Rossi : 'Mi serve ancora tempo' : Come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', nelle 14 partite stagionali che De Rossi ha saltato finora, per potenziali 42 punti disponibili, la squadra giallorossa ne ha ...

Roma - Florenzi pronto ad una nuova annata : “io e De Rossi vogliamo vincere in giallorosso” : Alessandro Florenzi si appresta a vivere un 2019 ricco di aspettative per la sua Roma che deve dare risposte importanti dopo un avvio in sordina Alessandro Florenzi è pronto a ripartire nel 2019 con ambizioni rinnovate per sè stesso e per la sua Roma. Il calciatore giallorosso, si è concesso ai microfoni di Roma Tv, parlando dell’annata appena conclusa e del futuro del club: “Napoli-Roma? Venivamo da un momento difficile, ma con ...