Retrospettiva: perchè rileggere “La donna mancina” di Peter Handke

(Di martedì 8 gennaio 2019) “Lamancina” è un romanzo degli anni settanta cui autore è l’austriaco. Protagonista è la trentenne Marianne, moglie e madre in una ordinaria famiglia borghese la cui vita è scandita dalle solite routine, eppure, come per ognuno di noi, all’interno della quale ogni suo membro ha il proprio mondo interiore, che può manifestarsi in maniera imprevedibile.A seguito del ritorno da un viaggio di lavoro del marito Bruno, allavien in mente l’idea di chiedere a questi di lasciarla sola, non sa bene neppure lei per quanto ma ribadisce il concetto, che il marito pare accogliere senza aggiungere molte altre parole.Oggi come oggi diremmo, con una certa superficialità, che si tratta di una giovane coppia che ha avuto un figlio abbastanza presto (Stefano, il bambino, ha otto anni) e che, non essendo fortunatamente afflitta da disgrazie si permette il lusso ...