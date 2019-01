Renzi attacca Lega e M5S | ' Vergogna | hanno truffato gli italiani sulle banche' ' VIDEO

Salvataggio Carige - Renzi attacca Salvini : "Sulle banche ci avete insultato per anni" : All'ex leader dem replica il vicepremier leghista: "Ma loro hanno dimenticato i risparmiatori e noi li abbiamo tutelati"

Matteo Renzi attacca Roberto Fico : “Ipocrita - ha umiliato la Camera” : Nella sua ultima e-news, l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, attacca non solo Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "Fino a che punto può arrivare l’ipocrisia di un uomo che rappresenta la terza carica dello Stato? Pensavo che avesse raggiunto il limite con le sue dichiarazioni sul lavoro nero, invece rilancia sulla centralità del Parlamento dopo aver umiliato la Camera dei deputati".Continua ...

Manovra - il testo va al Senato : voto finale nella notte. Renzi attacca Lega e M5s : “Avete truffato gli italiani” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia fissato a notte fonda. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentato in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. “Dateci ...

##M5s - Di Battista difende la famiglia - attacca Renzi e Il Giornale : Roma, 17 dic., askanews, - 'Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L'azienda ha avuto difficoltà ...

Renzi attacca il premier Conte : “Uno schifo - preferisce la trattoria alla commemorazione di Strasburgo” : Matteo Renzi attacca duramente il premier Giuseppe Conte, accusato di aver preferito andare in trattoria con Di Maio e Salvini invece di presenziare alla commemorazione delle vittime di Strasburgo “Quando tutti i capi di stato e di governo dell’Unione europea sono riuniti insieme per commemorare le vittime dell’attentato di Strasburgo c’è un solo assente, uno solo. Una sola sedia vergognosamente vuota. L’assente è ...

PD scissione ? Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : “Fa male al paese” : Il Partito Democratico e la scissione da giorni gira questa voce, oggi Maurizio Martina parla a ruota libera contro Matteo Renzi “Matteo Renzi dovrebbe chiarire se vuole andare via dal Pd? Aspettiamo, dica quello che ritiene più utile. Ma serve restare uniti: chi divide il partito fa male all’Italia“. Così il candidato alla segreteria dem e segretario uscente, Maurizio Martina, dopo il ritiro della candidatura di Marco Minniti, sul quale ha ...

Renzi cita Bettino Craxi per attaccare i 5 Stelle : “Hanno creato un clima infame” : ”Hanno creato un clima infame”. Aveva scelto la camera ardente di Sergio Moroni per pronunciare quelle parole. Quel giorno, il 3 settembre 1992, di fronte alla salma del parlamentare socialista che si era tolto la vita dopo aver ricevuto due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta Mani Pulite, Bettino Craxi non aveva indicato chi era stato a crearlo, quel clima, anche se i destinatari di quella che nella sua ottica ...

LA VERITÀ : 'MATTEO Renzi E IL PADRE GESTIVANO LAVORO NERO'/ M5s attacca - loro : 'quereliamo' - IlSussidiario.net : La VERITÀ: "I RENZI usavano lavoratori in nero"/ M5s, "chiedano scusa a Di Maio". Tiziano querela Belpietro. Ultime notizie

Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : “Fa lo sciacallo - non il ministro” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, si scaglia all'attacco del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sul tema della legittima difesa: "Matteo Salvini fa lo sciacallo e non il ministro. Certe cose vanno dette anche quando sei minoranza: se sei al Governo non puoi strumentalizzare, devi governare. Devi fare il ministro, non lo sciacallo".Continua a leggere

Dl Fisco in Aula al Senato. Renzi attacca Salvini : 'Marchetta su E-Cig' : Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci , Lega, , intervenendo in Aula, ha sottolineato che il decreto ' non è assolutamente un condono , specialmente nel momento in cui è stata espunta la ...