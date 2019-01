Reddito | la Lega minaccia | senza soldi per i disabili non lo votiamo Il premier

Giovedì Cdm ed evento (si spera) per Reddito di cittadinanza e quota 100 - ma la Lega minaccia di non votare il decreto : A tarda sera arriva l'ennesima minaccia diretta al cuore del governo gialloverde. La Lega fa sapere, proprio mentre il premier Conte è ospite in tv, di non voler votare il reddito di cittadinanza "se non ci sono davvero i fondi per disabili e famiglie. Per adesso neanche un euro". Il provvedimento è quasi pronto. Già ieri se n'è discusso in un pre-consiglio e giovedì sarà sul tavolo dei ministri per ...

Manovra - scontro Lega-M5S. Salvini 'Senza soldi per disabili e famiglie no a Reddito cittadinanza' : Economia Quota 100 al via da aprile, reddito di cittadinanza anche per gli stranieri di VALENTINA CONTE

Reddito di cittadinanza - la Lega : senza soldi per i disabili non lo votiamo : 'Nel decreto sul Reddito di cittadinanza nemmeno un euro per i disabili. Forte delusione della Lega'. È questo lo stringato commento di fonti della Lega dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte sull'...

FI : stipendi parlamentari legati al Reddito dichiarato prima dell'elezione : 'Sono i grillini - aggiunge Carrara - ad essere i veri professionisti della politica perché vivono di stipendio pubblico. Senza di quello non saprebbero che fare, tanto è vero che vogliono abolire il ...

M5s tratta con la Lega : l'ultima proposta Reddito di cittadinanza a stranieri che vivono in Italia da dieci anni : Prima gli Italiani anche per il reddito di cittadinanza. Nel lungo braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e Lega una soluzione, almeno per il momento, al netto di modifiche perché ancora una data ufficiale non c'è, sarebbe stata trovata. L'idea è di dare il reddito agli stranieri residenti nel nostro Paese da 10 anni e non da cinque come previsto in quella bozza che tanto ha fatto arrabbiare gli esponenti del ...

SCENARIO/ Padellaro : se il "Reddito" parte bene M5s batte la Lega alle europee : Dopo le espulsioni di De Falco, De Bonis, Moi e Valli da M5s, al Senato la maggioranza si regge su 4 voti. Ma la vera sfida è il reddito di cittadinanza.

Lega e Movimento 5 stelle divisi sul Reddito di cittadinanza esteso anche agli immigrati regolari. Di Maio fa la conta : Matteo Salvini si è sempre dichiarato contrario ad allargare il reddito agli stranieri. Ad aprile le prime lettere, l'assegno medio sarà di 498 euro a persona -

Il Reddito di cittadinanza esteso agli immigrati rischia di innescare una nuova polemica fra Lega e M5s : Secondo le ultime bozze il provvedimento sarà destinato anche agli stranieri residenti regolarmente in italia almeno da cinque anni. Salvini si era sempre detto contrario. Fi e Fdl attaccano: ...

Manovra - Reddito di cittadinanza : così la Lega lo 'sposta' verso nord : Altro che 'fatto', come nella ormai famosa lista compilata da Di Maio sui risultati del governo. Il reddito di cittadinanza , se tutto andrà secondo i desiderata del M5S, sarà inserito in un decreto ...

Legge di bilancio - tra pensioni e Reddito il derby lo vince la Lega : Il maxiemendamento alla manovra ha cambiato il quadro in maniera sostanziale. Nel primo triennio si spenderanno per le nuove pensioni anticipate circa 21 miliardi in termini cumulati, mentre per il reddito e le pensioni di cittadinanza ci si fermerà a 17 miliardi (aggiuntivi delle risorse già previste per il Rei, il reddito d’inclusione)...

Reddito DI CITTADINANZA - SALVINI : 'FURBI NON VEDRANNO UN EURO'/ Monito del vice premier : tensione M5s-Lega? : SALVINI e il REDDITO di CITTADINANZA: "Furbi non VEDRANNO un euro. Quota 100? Si parte entro la primavera". tensione M5s-Lega?