Reddito di cittadinanza | il disastro di Di Maio fregato dagli accattoni | a chi non andrà

Lega : senza soldi ai disabili non votiamo il Reddito di cittadinanza : "Nel decreto sul reddito di cittadinanza nemmeno un euro per i disabili. Forte delusione della Lega : se non ci sono davvero i soldi, non lo votiamo". Il Carroccio risponde così all'annuncio del ...

Verso le europee - Fontana avverte il M5s : "Senza fondi per i disabili non votiamo il Reddito di cittadinanza" : "Nella bozza di decreto sul reddito e pensioni di cittadinanza presentata alla riunione di pre-consiglio di questo pomeriggio non sono previsti interventi diretti per l'innalzamento delle pensioni di inabilità né adeguati aiuti alle famiglie con disabili e numerose. Senza risposte concrete alle richieste del mondo della disabilità e delle famiglie questa bozza non avrà il nostro supporto".Lorenzo Fontana ci parla al ...

Giovedì Cdm ed evento (si spera) per Reddito di cittadinanza e quota 100 - ma la Lega minaccia di non votare il decreto : A tarda sera arriva l'ennesima minaccia diretta al cuore del governo gialloverde. La Lega fa sapere, proprio mentre il premier Conte è ospite in tv, di non voler votare il reddito di cittadinanza "se non ci sono davvero i fondi per disabili e famiglie. Per adesso neanche un euro". Il provvedimento è quasi pronto. Già ieri se n'è discusso in un pre-consiglio e giovedì sarà sul tavolo dei ministri per ...

Salvini all’attacco : “Su migranti non cambierò mai idea. Reddito di cittadinanza? Senza fondi per disabili non lo voto” : “Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la loro preSenza aiutano lo sporco lavoro degli scafisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. Dunque nessuno “arriverà mai con il consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all’interno del ...

Manovra - scontro Lega-M5S. Salvini 'Senza soldi per disabili e famiglie no a Reddito cittadinanza' : Economia Quota 100 al via da aprile, reddito di cittadinanza anche per gli stranieri di VALENTINA CONTE

Matteo Salvini - l'ultimatum a Di Maio sul Reddito di cittadinanza : "Senza soldi ai disabili salta" : Matteo Salvini usa la diretta su Facebook per mettere in chiaro alcuni punti cruciali che stanno alzando la tensione all'interno del governo, a cominciare dalla vicenda dei 49 naufraghi della nave Sea Watch, passando per l'imminente reddito di cittadinanza e il salvataggio di banca Carige. Sulla chi

Reddito di cittadinanza : nella bozza prevista una platea di circa 5 milioni di beneficiari : I nuclei familiari che potrebbero beneficiare dell'integrazione del Reddito di cittadinanza potrebbero diventare 1,7 milioni. Questo vuol dire, come mette in evidenza il "Corriere della Sera" che la platea dei potenziali beneficiari del sussidio verrebbe allargata e portata a 4,9 milioni di persone. Non solo ma il sussidio dovrebbe essere riconosciuto, con diversa modalità, anche a quei soggetti che, nell'arco dei primi 12 mesi di fruizione ...

Reddito di cittadinanza agli stranieri : maglie più larghe per ottenerlo : Che il Reddito di cittadinanza sarebbe finito pure agli stranieri è cosa ormai appurata. Di Maio ha tentato di far passare l'idea che sia una misura "destinata agli italiani", ma non è così.Anche gli stranieri "lungosoggiornanti" potranno ottenere l'assegno di cittadinanza. Inizialmente nelle bozze del decreto che dovrà rendere operativo il cavallo di battaglia grillino si ipotizzava come requisito quello della residenza consecutiva per almeno 5 ...

Reddito di cittadinanza - Landini : “Controsenso che un parte vada alle imprese che assumono” : “Non siamo contrari a combattere la povertà e avere più strumenti che accompagnano al lavoro, ma il mescolamento può far correre dei rischi. In più questa logica che una parte dei soldi per il Reddito di cittadinanza possa finire alle imprese che assumono a membra un controsenso rispetto ai problemi che abbiamo”. Lo ha detto il candidato alla segreteria generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del convegno ‘Lavoro ...

Reddito di cittadinanza per 6 mesi a chi decide di aprire un'impresa : L'ultima bozza del decreto. Il nodo delle assunzioni degli istruttori: non c'è tempo per i fare concorsi Più vantaggi ai single che alle famiglie, Nord penalizzato rispetto al Sud

Reddito di cittadinanza - occhio alla vostra auto : chi rischia di perdere l'assegno : Uno dei paletti riguarda il possesso di autoveicoli e motoveicoli immatricolati da poco. Tetto di 100 euro per i prelievi in...