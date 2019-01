Reddito di cittadinanza 2019 | requisiti | domanda | durata | sanzioni I punti chiave

Quota 100 sperimentale per 36 mesi - Reddito cittadinanza erogato per un anno e mezzo : La bozza del maxi decreto è giunta al vaglio del Quirinale e al suo interno contiene le due principali riforme: Quota 100 e il reddito di cittadinanza, capisaldi di questo governo giallo-verde. Per ottenere il reddito di cittadinanza sarà opportuno possedere determinati requisiti, tra cui la disponibilità a seguire corsi di formazione professionali. Nelle righe seguenti riportiamo le informazioni che sono state rese note dal noto quotidiano Il ...

Reddito DI CITTADINANZA/ Temporaneità e dote contributiva - le novità positive del decreto : Si avvicina l'approvazione del decreto riguardante il REDDITO di CITTADINANZA, che sarà diverso da com'era stato inizialmente pensato da M5s

Assistenti sociali : "Reddito cittadinanza sfida chiave per welfare" : Roma, 7 gen. (Labitalia) - "C'è tanta concentrazione sulla norma, che è il reddito di cittadinan[...]

Reddito di Cittadinanza : tra i requisiti limite Isee di 9.360 euro : Finalmente buone notizie per tutti coloro che da mesi aspettavano con ansia news riguardanti il Reddito di Cittadinanza, il testo del decreto-legge del 04-01-2019 chiarisce infatti requisiti, modalità e tempistiche per accedere al beneficio. Scopriamo insieme gli aspetti principali di questa misura pensata per combattere la povertà e disuguaglianza sociale e favorire il diritto all’istruzione e alla formazione al fine di facilitare la ...

Reddito di cittadinanza - in media 138 euro a persona. Platea di 1 - 7 milioni di famiglie : La Platea del Reddito di cittadinanza sarà di quasi 5 milioni di persone, 1,7 milioni di famiglie. Nell'ultima bozza della relazione di accompagnamento al decreto atteso ormai in settimana, il governo ...

Reddito di cittadinanza : sfavorite le famiglie numerose - l'analisi della bozza : Le famiglie numerose residenti al Nord con un capofamiglia operaio e un solo Reddito basso pur essendo considerate in povertà assoluta dall'Istat non otterranno nessuna integrazione alle loro entrate mentre l'avranno i giovani single residenti al Sud senza lavoro ma anche coloro che fino ad ora non hanno neanche iniziato a cercarlo. È quanto emerge dalla lettura della bozza di decreto sul Reddito di cittadinanza secondo la quale ...

Reddito di cittadinanza : prelievo in contanti - stranieri e proposte di lavoro ovunque : Comincia a diventare più chiaro il funzionamento del Reddito di cittadinanza, la misura che il governo Conte avvierà probabilmente a primavera. La bozza del decreto che dovrebbe lanciare la misura è fuoriuscita e in essa ci sono alcune particolarità circa la misura di contrasto alla povertà che risulta essere uno dei provvedimenti più attesi. Un sussidio particolare rivolto a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che si trovano ...

Reddito di cittadinanza - le novità dell'ultima bozza : Approderà a breve in Consiglio dei ministri. Le novità vanno da un allargamento della platea, che raggiunge i 4,9 milioni di persone, all'allungamento dei tempi per accettare un'offerta di lavoro ...

Ilona Staller - l'ultimo capolavoro di Luigi Di Maio : "Ora aspetto il Reddito di cittadinanza" : Ilona Staller, con il dente avvelenato perché le vogliono togliere il caro vitalizio, in una intervista al Giornale se la prende coi grillini. "Questa manovra, atta a tagliare le pensioni degli italiani, rappresenta per i 5 stelle soltanto un modo per continuare a finanziare i propri lauti stipendi.

Reddito di cittadinanza : fino a 3 miliardi a chi lavora in nero : Considerata la geografia dell'incidenza dell'economia sommersa, ha ricordato la Cgia, le regioni che potrebbero ospitare più "furbetti" del Reddito di cittadinanza sono, nell'ordine, Calabria, ...

Reddito di cittadinanza : possibili tagli se perverranno troppe domande : Le domande per il Reddito di cittadinanza, in base alle ultime statistiche, potranno raggiungere un numero considerevole di possibili beneficiari. Infatti, in base alla bozza della relazione di accompagnamento all'attesissimo decreto, sono state stimate circa 5 milioni di persone, potenziali beneficiarie dell’assegno. L’assegnazione del Reddito, nonostante il nome possa far pensare ad una platea ancora più ampia, sarà strettamente collegato alle ...

Carfagna irride il cavallo di battaglia del M5S : “Il Reddito di cittadinanza - per fare solletico alla povertà” : Mara Carfagna contraria totalmente alle scelte del governo, prende in giro il reddito di cittadinanza: “Volevano sconfiggere la povertà, le hanno fatto solo il solletico” Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, ha discusso ieri a Montecitorio dei punti di criticità della Manovra di bilancio, focalizzandosi sulla misura del reddito di cittadinanza proposta dal Movimento 5 Stelle del vicepremier Di ...

Reddito di cittadinanza : platea di 4 - 9 milioni di persone : E' quanto contenuto nella relazione di accompagnamento all'ultima bozza del decreto, che conterrà le modalità di funzionamento del Reddito e la revisione della legge Fornero attraverso l'introduzione ...

Reddito di cittadinanza - buchi nei controlli : banche dati diverse e zero ispettori : Dal primo aprile lo Stato vuole erogare il Reddito di cittadinanza. Ma a tre mesi dall'avvio sono tanti i nodi ancora scoperti. Vanno rilanciati i centri per l'impiego che sono...