Rai Radio 1 | arrivano Marco Liorni e Gianluca Semprini

L’espulsione di Koulibaly nelle cronache di RadioRai e di Sky : sembrano due partite diverse : La policy esplicitata da Caressa Quanto conta per un giornalista rendere la percezione dell’evento cui si sta assistendo? La risposta è semplice: non conta tantissimo, è semplicemente tutto. È il lavoro del giornalista che in quel momento è il medium tra l’evento e coloro i quali si affidano a lui per comprendere quel che sta avvenendo. Mercoledì sera, la telecronaca di Inter-Napoli era affidata in esclusiva a Sky Sport e i due ...

Rai Radio trasmetterà l'Inno alla Gioia nel giorno dei funerali di Antonio Megalizzi : Sono passati cinque giorni da quando un uomo armato di coltello e di una rivoltella ha fatto fuoco contro la folla al tradizionale mercatino natalizio di Strasburgo inveendo - come raccontato da alcuni testimoni - contro altre persone con un coltello. In seguito all'attentato quattro persone sono morte e altre 11 ferite.Tra le persone coinvolte anche il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi, gravemente ferito alla testa e purtroppo ...

Rai Radio trasmetterà l'Inno alla Gioia nel giorno dei funerali di Antonio Megalizzi : Sono passati cinque giorni da quando un uomo armato di coltello e di una rivoltella ha fatto fuoco contro la folla al tradizionale mercatino natalizio di Strasburgo inveendo - come raccontato da alcuni testimoni - contro altre persone con un coltello. In seguito all'attentato quattro persone sono morte e altre 11 ferite.Tra le persone coinvolte anche il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi, gravemente ferito alla testa e ...

Pornostar a Rai Radio2 : “Sesso in bagno alla Camera? Hanno fatto bene - volevano tornare adolescenti” : Malena, Pornostar pugliese, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. La Pornostar, spiega una nota, “ha commentato la notizia che vorrebbe un deputato della Lega e una deputata del Movimento Cinque Stelle sorpresi a far sesso nel bagno della Camera“: “E che male c’è. Evidentemente non Hanno resistito ...

Mara Venier intervistata a Rai Radio 2 : risponde alle domande su Barbara D’urso E Simona Ventura : Ieri Mara Venier ha rilasciato un’intervista al programma Radiofonico di Rai Radio 2, I Lunatici. Tra una domanda e l’altra, i due conduttori, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio hanno chiesto a Zia Mara in... L'articolo Mara Venier intervistata a Rai Radio 2: risponde alle domande su Barbara D’urso E Simona Ventura proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Rai Radio 2 - ' ilunatici' * EVA HENGER : 'PORNO? NON SONO PENTITA - SESSO? GLI UOMINI ITALIANI SOGNANO DI ESSERE COME SIFFREDI MA PUNTANO IL ... : Mi divertiva andare in giro a fare spettacoli nei vari club. Ora si chiama burlesque, una volta si chiamava spogliarello. C'era la scenografia, il coreografo che curava i passi di danza, era una cosa ...

Rai - RADIO3 * ' SCIENZA ' : ' Samantha Cristoforetti ospite negli studi di via Asiago - martedì 13 novembre ' - : "Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il grande sogno della mia vita." L'addestramento estenuante, i fallimenti, le frustrazioni, e le fatiche. Ma anche la gioia incontenibile di ...