PSG | Buffon si racconta | ' Gli ambienti ultrà | la depressione | la voglia di giocare

PSG - Buffon : "Quando ho affrontato il figlio di Chiesa ho pensato di smettere" : Gianluigi Buffon non ha ancora fissato la data del ritiro dal calcio ma ha rivelato che la prima volta che ci ha pensato è accaduto oltre due anni fa, ad agosto 2016 durante Juventus-Fiorentina : "...

Buffon : 'Non sono al PSG per soldi. Nazionale? Mancini non ha bisogno di me' : "Futuro in politica? Mai dire mai" Buffon ha detto anche la sua sui fatti di San Siro: "sono cose indecenti e, ovviamente, non mi riferisco ai milanesi, ma a chi dentro di sé ha ormai un odio ...

PSG - Buffon : "Avrei voluto giocare con CR7. Nazionale? Non c'è bisogno di me" : Gianluigi Buffon torna a parlare dell'addio alla Juventus : "Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare anche con Cristiano Ronaldo . Ma i bianconeri non sentiranno mai la mia ...

PSG - sorpresa ai piccoli tifosi : Buffon si traveste da Babbo Natale : Gigi Buffon è Babbo Natale. È stato proprio l'ex portiere della Juventus a essere scelto dal Paris Saint-Germain per diventare protagonista del video natalizio del club, condiviso sui diversi social ...

PSG - Areola : "Buffon? Felice di allenarmi con lui - è il mio idolo" : A inizio stagione Thomas Tuchel è stato chiaro: "Tra Buffon e Areola non c'è un titolare. Non esiste una gerarchia, sono molto contento di entrambi, e ogni volta è per me è molto difficile scegliere ...

Calciomercato - Buffon verso rinnovo col PSG : non smetterà di giocare. Areola firma fino al 2023 : Gianluigi Buffon non appenderà i guantoni al chiodo nel prossimo giugno. Da quanto appreso da Sky Sport, infatti, nei prossimi giorni il portierone del Psg e vera e propria leggenda del calcio mondiale firmerà il rinnovo di quel contratto che lo legava alla società parigina sino al termine di ...

PSG - l'Equipe boccia Buffon : ''È l'unico perdente'' : Gigi Buffon conquista gli ottavi di finale con il Psg ma l' Equipe boccia la sua prestazione con un titolo molto critico: ''Buffon, unico perdente''. Il Paris Saint-Germain fa il suo dovere e approda ...

PSG - Buffon : 'Sono amico di Neymar - è fortissimo. Spiace per Inter e Napoli' : Gianluigi Buffon, portiere del PSG , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Stella Rossa. 'Ho una grande amicizia con Neymar, è in una forma straripante e vuole continuare a stupire. Quando un giocatore così forte ha questa voglia di incidere, ...

PSG in viaggio verso Belgrado. E Mbappé 'incorona' Buffon : Il portiere ex Juventus ed l'attaccante campione del mondo si sono scattati una foto insieme nell'atto di abbracciarsi. Mbappé postando poi la foto sui social ha aggiunto una corona a Buffon, ...

PSG - Buffon/ "La Juventus? Vorrei incontrarla ma non in finale di Champions - Cavani ama Napoli" - IlSussidiario.net : Psg, Buffon: "La Juventus? Vorrei incontrarla ma non in finale di Champions, Cavani ama Napoli". Si confessa l'estremo difensore parigino

Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico : siparietto in diretta tv nel post Napoli-PSG : Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico hanno dato vita ad un siparietto in diretta tv dopo la gara del Napoli contro il PSG “E’ normale subire qualcosa, penso alla fine che il loro gol sia stato meritato”, Gigi Buffon ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Napoli ed il suo PSG ai microfoni di Skysport. Nel post partita il portiere ha trovato ad intervistarlo la compagna Ilaria D’Amico, la quale ha voluto ‘difendere’ ...

Gigi Buffon dopo l'esordio col PSG in Champions : 'Il rosso con la Juve? Ho sofferto in silenzio...' : Gigi Buffon , dopo la lunga squalifica per l'espulsione in finale di Champions con la Juve e contro il Real Madrid, è tornato in campo a Napoli. Con la maglia del Psg , però. E al termine della ...