Pronostico Portimonense vs Braga, Primeira Liga 10-1-2019 e Analisi

(Di martedì 8 gennaio 2019), giovedì 10 gennaio. Una sfida che vale molto per entrambe. Al ”Estádio Municipal” di Portimão la squadra di António Folha riceve quella di Abel Ferreira. Le due compagini arrivano da risultati opposti anche se nelle ultime sei sono reduci da un buon trend di forma.della partita.Come arrivano?Dopo aver battuto il Benfica per 2 a 0, laha perso clamorosamente a Maritimo per 2-1. Un risultato che li ha lasciati in ottava posizione e fuori dalla top five di cinque punti. Nelle ultime sei giornate hanno raccolto 4 successi. Il, invece, è secondo alle spalle del Porto e nell’ultimo turno ha battuto di misura il Boavista. Nell’anticipo di giovedì sera, i ragazzi di Ferreira cercheranno di colmare il divario che li divide dalla capolista portandosi, in caso di vittoria, a -2. Con ...