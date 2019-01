Pronostico Levante vs Barcellona, Copa del Rey 10-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: Levante – Barcellona: pronostico e quote per le scommesse - fanta_news : Levante – Barcellona: pronostico e quote per le scommesse - italybet : Levante – Barcellona: pronostico e quote per le scommesse #bet - Lopinionista : Levante – Barcellona: pronostico e quote per le scommesse -

(Di martedì 8 gennaio 2019), giovedì 10 gennaio. Ilper riprendersi dal momento negativo, ilper allungare a quattro la sua striscia di vittorie consecutive.della partita.Come arrivano?Nell’ultimo turno di Primera Division, ilè stato fermato dal Girona sul 2-2 in casa. La formazione di Paco López non vince da quattro turni in campionato ed è rimasto al decimo posto a quota 23. In Coppa di Spagna ha eliminato il Lugo, compagine che milita nella Segunda Division.Ilè inarrestabile: i ragazzi di Ernesto Valverde hanno sbancato il campo del Getafe per 2 a 1 e sono volati a quota 40 a +5 da Atletico Madrid e +7 dal Siviglia che nell’ultimo turno hanno pareggiato. I catalani hanno eliminato il Cultural Leones, una formazione di terza divisione spagnola.Nell’ultimo precedente disputato lo scorso ...