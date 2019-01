Prima colazione degli italiani: ma quanti errori che facciamo!

salutebenessereonline

(Di martedì 8 gennaio 2019) Sappiamo veramente tutto dellaal mattino? Forse no, visto che i dubbi sono tanti, a cominciare dalla scelta se lasciarsi andare ad unasalata o dolce, se conviene saltarla, abitudine questa riservata al 7% della popolazione italiana, o limitarsi a qualche bevanda e null’altro. Appare interessante quindi l’indagine realizzata dalla Doxa e dall’Aidepi, l’associazione che racchiude le industrie dolciarie e della pasta in Italia.Ed ecco il responso. Cominciamo da quelli che sostengono che laè sicuramente squilibrata. Lo dicono un italiano su cinque ma soprattutto quasi seisu dieci pensa che asia meglio aumentare la dose di proteine a scapito dei carboidrati, addirittura, quattrosu dieci pensa che durante lail menù debba essereprivato dei carboidrati, scatenando solo per questo le ...