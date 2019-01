Politica | Piersanti Mattarella | Mio nonno concepiva istituzioni come pubbliche Oggi chi

Piersanti Mattarella e il dovere della Politica : Il 7 gennaio di trentanove anni fa -lo ricordo come fosse oggi- fui ricevuto alla Casa Bianca da Walter Mondale, all'epoca il vicepresidente degli Stati Uniti. Ero il segretario dei giovani democristiani, ed era piuttosto curioso trovarsi in quei giorni in quel palazzo. Ne ero intimidito, e un po' orgoglioso. All'epoca, l'America era lontana, un viaggio inconsueto e non così frequente. E tanto più inconsueto era ...