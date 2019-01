Pistoia | ubriachi e senza biglietto creano disordini su un treno | arrestati

Blastingnews

(Di martedì 8 gennaio 2019) Domenica sera 6 gennaio, cinque ragazzi nigeriani di circa vent'anni sono saliti su undiretto a Firenze e hanno creato caos e malumore all'interno del mezzo di locomozione attuando comportamenti molesti nei confronti degli altri passeggeri. I cinque extracomunitari, in evidente stato di ebbrezza e privi didi viaggio, sono stati invitati a scendere dal mezzo dal capoanche in seguito alle proteste degli altri viaggiatori. I cinque, oltre ad essersi rifiutati di lasciare il convoglio, hanno iniziato a creare seri disagi a causa del loro stato di ebbrezza arrivando a vomitare sui sedili occupati dai viaggiatori. Il capodi fronte a questo comportamento violento ha allertato la polizia di Stato che a bordo di quattro volanti ha raggiunto la stazione die, dopo essere salita sul mezzo ha invitato i componenti della gang a seguirli in questura. I ...