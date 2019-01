Piazza Affari | i venditori si accaniscono su Aeroporto di Bologna

Piazza Affari : giornata nera in Borsa per Piaggio : Retrocede molto la big delle due ruote , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,15%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE ...

BPER scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' istituto di credito emiliano , che tratta in perdita del 2,23% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su doBank : Protagonista il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,19%. A livello comparativo su base settimanale, il ...

Perché se Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa è grazie allo spread : Si scrive 'spread', si legge 'spred' e quando sale provoca grande stress, soprattutto ai banchieri. Ma quando scende fa meno notizia, anche se gli effetti positivi del calo sono immediati, almeno in ...

In flessione il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 94% - - seduta in ribasso per Banca Profilo : Giornata in scivolata per l'indice dei titoli Bancari in Italia, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'indice Bancario europeo. Il settore Bancario italiano ha aperto a quota 7.994,5, ...

Piazza Affari : in acquisto Aquafil : Ottima performance per Aquafil , che scambia in rialzo del 2,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aquafil evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

Piazza Affari : in rally Mondo TV : Seduta decisamente positiva per il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che tratta in rialzo del 4,58%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Piovan : In forte ribasso Piovan , che mostra un disastroso -2,32%. L'andamento di Piovan nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

Borse positive con Piazza Affari in testa. Bene le banche dopo decreto Carige : Indici in rialzo in attesa di novità sul fronte dei dazi. Acquisti sul dollaro. A Milano corrono ancora Juventus e Amplifon, vendite sulle utility...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari a caccia dei 19.000 punti - 8 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI va ancora a caccia di quota 19.000 punti. Non mancano alcuni dati macroeconomici in agenda.

Piazza Affari la migliore : Sembra proprio che Piazza Affari in questo 2019 abbia una marcia in più smentendo così le previsioni pessimistiche sulla nostra economia. Insomma pare che i mercati non abbiano timore della '...

Borse - Piazza Affari svetta con le banche - spread a 269. Balzo del petrolio : PER SAPERNE DI PIÙ / Borse, il 2019 inizia ora: focus su Usa-Cina, Bce ed economia tedesca Telecom sotto la lente, bene i titoli della moda Telecom Italia ha perso lo 0,4%, mentre il mercato si ...

Piazza Affari è la miglior Borsa d'Europa e sfiora quota 19 mila : Stasera, a mercato chiuso, si attende l'annuncio del ministero dell'Economia sull'asta Bot a 12 mesi in agenda giovedì 10 gennaio, con cui prende il via l'offerta di metà mese. Il 14 gennaio, data di ...