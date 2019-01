Piano salva-banche in arrivo per il gruppo Carige | cosa il Governo è pronto a fare

Agricoltura - Coldiretti : “Ecco il nostro Piano ‘salva olio'” : Un piano ‘salva olio’ è quanto propone Coldiretti che oggi ha dato vita a una manifestazione davanti al ministero delle Politiche agricole in difesa dell’olio extra vergine di oliva italiano. Il settore olivicolo infatti sta attraversando una seria crisi sia per gli attacchi sul mercato di prodotti esteri sia per il maltempo, in particolare le gelate dell’anno scorso, sia per la xylella, il batterio killer che ha ...

Olivicoltori contro la manovra : ecco i dieci punti del Piano 'salvaolio' di Coldiretti : ... direttore di Coldiretti Toscana sono alcune delle criticità da affrontare per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione. E' ...

Il Governo vara il Piano per il salvataggio di Banca Carige e Renzi ironizza sul cambiamento : Che cosa prevedono le misure del Governo? La "possibilità per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e ...

Un Piano per salvare Carige. Salvini : "Difendiamo i risparmiatori" : Il governo prepara un piano per "salvare" Carige, la banca di Genova commissariata - per la prima volta in Italia - dalla Bce.Un modo per "difendere i risparmiatori", sottolinea il vicepremier Matteo Salvini che prende le distanze dal decreto Salvabanche del Partito democratico che allo stesso modo aveva permesso il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena."Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo ...

Banca Carige sotto i riflettori. Salta il Piano di salvataggio : Teleborsa, - C'è grande fermento in Banca Carige, dopo il mancato via libera dell'assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro per via delle perplessità della famiglia Malacalza , ...

Aeroporto - la Lega annuncia un Piano per salvare e rilanciare il Trapani Birgi a breve : Ma ammesso che lo scalo etneo, per ragioni politiche intuibili, corresse in soccorso di Musumeci, questo non salverebbe certamente l'economia turistica trapanese. È noto a tutti, infatti, che la ...

Bimba cade dal quinto Piano : salvata dai passanti : Le terribili immagini arrivano dalla cittadina russa di Makhachkala: l'intervento di due uomini ha permesso di attutire la...

Si butta dal 12° Piano con la figlia in braccio. Nonna tenta di salvarle - ma cade con loro : morte : Anna Protensko, 35 anni, ha portato sua figlia di otto anni sul terrazzo del suo condominio a Glazov, in Russia. Elena, 55 anni, è corsa di sopra per fermarla e ha afferrato sua nipote. Proprio in quell'istante, la donna si è gettata nel vuoto trascinandola con lei e la piccola.Continua a leggere

Indonesia - bimbo di 2 anni precipita dall’11esimo Piano e si salva : Un bambino di due anni è sopravvissuto in Indonesia a una caduta dall’undicesimo piano di un palazzo. A trovare il piccolo a terra su un prato ai piedi del palazzo sono stati alcuni residenti, che immediatamente hanno chiamato i soccorsi. I genitori si sono accorti di quanto accaduto solo dopo che l'ambulanza ha portato via il figlio.Continua a leggere

Il Piano di Forza Italia : un'altra maggioranza per salvare il Paese : La bocciatura dell'Ue alla manovra, il governo battuto alla Camera sul ddl anticorruzione, le tensioni tra Lega e M5S su prescrizione e decreto sicurezza, l'asta dei Btp andata quasi deserta. Tutto, per Silvio Berlusconi, fa vedere più vicina la fine di questo governo e la possibilità del centrodestra di tornare a Palazzo Chigi. "I segnali in sede parlamentare confermano che l'accordo di potere fra Lega e M5S è ormai profondamente logorato", ...

Telecom - la cacciata di Genish salva il Piano per la “rete unica”. Ma non scioglie il nodo debito e dipendenti di Tim : Il consiglio di Tim mette alla porta l’amministratore delegato Amos Genish, diffida il socio Vivendi dal diffondere informazioni false e indirettamente riapre il dossier di separazione dell’infrastruttura di rete dai servizi di telefonia. Entra così nel vivo lo spezzatino dell’ex Telecom che prevede anche la cessione delle torri di Persidera e dell’azienda dei cavi sottomarini Sparkle. Tutto questo proprio mentre il ...