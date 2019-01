Pensioni | Claudio Durigon | quota 100 | ecco le cifre del taglio al tuo assegno

Matteo Salvini lancia candidato Claudio Durigon - 'l'uomo delle Pensioni '. Cosa darà in cambio a Giorgia Meloni : Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo , il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato ...

Claudio Durigon - sottosegretario al Lavoro : "Per le Pensioni meno di 6 - 7 miliardi" : Il governo non esclude di fare un emendamento alla manovra su quota 100. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a margine di un convegno al Cnel parlando di "due strade" per gli interventi sulle pensioni: o con l'emendamento alla manovra o con un dl a parte."I conteggi che abbiamo quest'anno sono inferiori a 6,7 miliardi". Ha aggiunto Durigon rispondendo ad una domanda sulle risorse necessarie per la riforma delle pensioni. La ...