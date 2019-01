: Pasionaria gilet gialli, no a Di Maio - Europa - - tulliogiannotti : Pasionaria gilet gialli, no a Di Maio - Europa - - TelevideoRai101 : Pasionaria Gilet gialli: no ingerenze - contribuenti : Pasionaria gilet gialli, no a Di Maio -

"No alledi Di Maio". Così Jacline Mouraud,la "" ex portavoce della cosiddetta ala moderata dei, boccia l'iniziativa del vicepremier italiano e la sua mano tesa per mettere a disposizione del movimento francese la piattaforma Rousseau. "Se devo dirla tutta penso che l'Italia sia l'Italia e la Francia sia la Francia: non siamo lo stesso popolo-afferma- penso che quella del vostro vicepremier sia un'ingerenza negli affari interni del nostro Paese".(Di martedì 8 gennaio 2019)