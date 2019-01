Parla il leader dei gilet arancioni Dalla Puglia a Roma coi trattori

Brexit sempre più realtà : ok accordo da 27 leader Ue - ora manca ratifica Parlamento UK : "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sui rapporti futuri con il paese. E' quanto ha annunciato il ...

Manovra - Conte : "Ho Parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

Brexit - i leader della Ue approvano il piano : Theresa May - la palla passa al Parlamento : ... in linea con la dichiarazione politica. L'approccio dell'Unione continuerà a essere definito dalle posizioni e dai principi generali stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo ...