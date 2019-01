Paquetà | «Milan | posto giusto per me Gattuso lo sceglievo alla Play»

Paquetà : "Il Milan è il posto giusto per me" : 'Sono molto coinvolto in questa nuova sfida, ringrazio tutti per la fiducia nei miei confronti, in campo voglio rispettare le aspettative'. Così si è presentato il nuovo acquisto del Milan Lucas ...

Milan - dall’arrivo di Paquetà alle deludenti prestazioni di Higuan : che staffilata di Leonardo al Pipita : Il responsabile dell’area tecnica del Milan ha presentato Paquetà e si è soffermato anche sulla situazione relativa a Gonzalo Higuain “Tentazione Supercoppa per Paquetà? E’ a disposizione totalmente, è arrivato a dicembre, ha fatto dieci giorni con la squadra. Ora è arrivato insieme a tutti gli altri, ci sarà prima la Coppa Italia da giocare. Lo abbiamo preparato per questo, è arrivato a dicembre per questo motivo. Questo ...

Paquetà : "Il Milan è il posto giusto" : Che ricordi hai di Kakà? Hai qualcosa in comune con lui? "E' un mio idolo, è stato uno dei migliori giocatori del mondo. Io sono all'inizio della mia carriera, spero di ripercorrere le sue orme". Che ...

Milan - Paquetà si presenta : 'Qui il posto giusto per me. Kakà un idolo. Gattuso? Lo usavo alla play' : LIVE 15:50 8 gen Domanda per Leonardo: su quello che chiederà a Paquetà Ha un sorriso molto bello e questo è importante. Ai miei tempi arrivavo a Milanello e mi mettevo sull'attenti, perché c'era un ...

Milan - Paquetà si presenta : “quando chiama Leonardo non puoi dire di no. Gattuso? Ci giocavo alla Play” : Il centrocampista brasiliano è stato presentato alla stampa nella giornata di oggi, si tratta del primo acquisto della sessione invernale rossonera “Gattuso? Senza dubbio è stato un grande giocatore, che quando giocavo alla Play Station avevo nella mia squadra in Brasile. Oggi sono allenato da lui. E’ una sensazione unica, sono molto felice. Mi ha accolto molto bene e mi ha lasciato molta tranquillità per farmi rendere al ...

Milan - Scaroni accoglie Paquetà : “il suo arrivo dimostra che Elliott lavora duro per riportare in alto il club” : Il presidente del Milan ha partecipato alla presentazione di Lucas Paquetà, esprimendo la propria soddisfazione per l’ingaggio del brasiliano “E’ una giornata per noi importante, ne abbiamo parlato tanto di Paquetà, ma finalmente è qui con noi. E’ entrato a far parte del nostro team. Il suo acquisto sta ad indicare ancora una volta l’impegno che ha Elliott per riportare il Milan dove gli spetta. Anche questo è ...

Milan - Paquetà si presenta : il brasiliano al settimo cielo : Il Milan ha piazzato il colpo Paquetà, il brasiliano si candida ad essere grande protagonista con la maglia rossonera, giornata di presentazione. Scaroni: “È una giornata per noi importante, vi presentiamo il nostro nuovo giocatore, Lucas Paquetà. Ieri era a Milanello che si allenava, è entrato nel nostro team: la presenza di Paquetà qui sta ad indicare l’impegno che ha Elliott per riportare il Milan dove gli spetta. Questo è un tassello ...

Milan - Paquetà si presenta ai tifosi : “sono qui per aiutare il Milan” : Sul neo account portoghese del Milan il primo a salutare i tifosi è Lucas Paquetà: le dichiarazioni del centrocampista rossonero “Ciao a tutti i tifosi, sono Lucas Paquetà e sono un centrocampista. Sono qui per aiutare il Milan a riprendere la strada della vittoria e riconquistare grandi titoli con l’obiettivo di trasmettere sempre allegria a tutti voi. Un abbraccio e forza Milan”. Così Lucas Paquetà si presenta ai tifosi ...

Paquetà - primo allenamento coi compagni : "Voglio aiutare il Milan a riconquistare grandi titoli" : E' iniziata ufficialmente alle 15.30 di lunedì a Milanello l'avventura di Lucas Paquetà con la maglia del Milan . Il centrocampista brasiliano è sceso in campo insieme ai nuovi compagni nel primo ...