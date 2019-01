Palombelli | ' Italia impoverita anche per l' offerta di lavoro sottocosto degli immigrati'

Blastingnews

(Di martedì 8 gennaio 2019) Intervistata questa mattina dalla trasmissione Circo massimo condotta da Massimo Giannini su Radio Capital, Barbaraha discusso con frzza, come sua consuetudine, sulla situazione attuale dell'commentando a ruota libera i temi più discussi in questo inizio di anno.Dall'immigrazione alla crisi del PD passando per il livello qualitativo dell'informazione la popolare giornalista e conduttrice Mediaset non si è assolutamente tirata indietro, confermando quella grande lucidità e quella preparazione che le hanno consentito di essere una delle giornaliste più autorevoli nel panorama attuale....