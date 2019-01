Oggi a Roma stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti

Agricoltura : protesta di migliaia di coltivatori Oggi a Roma : Sono giunti a Roma gli agricoltori che denunciano gli errori regionali e l’assenza nella manovra approvata delle misure necessarie a garantire adeguate risorse al Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle pesanti calamità che hanno colpito importanti aree del Paese, a partire dalla Puglia, con il dimezzamento della produzione nazionale di olio di oliva che ha messo in ginocchio il settore. migliaia di agricoltori della Coldiretti ...

Smog Roma : Oggi stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti : Blocco della circolazione oggi a Roma per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla legge per l’inquinamento da polveri sottili. Il blocco riguarda dalle 7.30 alle 20.30: ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Le categorie di veicoli previste ...

Dalla Puglia a Roma - con i trattori per protestare Oggi la manifestazione di Coldiretti : ... sono alcune delle criticità da affrontare per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione che vede impegnate oltre 400mila ...

Luciano MOggi - la verità che nessun vuol ricordare sugli scudetti di Roma e Lazio : Abbiamo ritenuto opportuno far seguito a quanto scritto sabato per dare dimostrazione di come avessimo le istituzioni contro , la prova la forniscono due campionati: 1999-2000 vinto dalla Lazio e 2000-2001 vinto dalla Roma e la Supercoppa che si disputò a New York nel 2003. Nel 1999-2000 vinse il ti

La soffiatrice di vetro - Rai 3/ Streaming video del film dal romanzo di Durst-Benning - Oggi - 6 gennaio 2019 - : La soffiatrice di vetro, la trama e il cast del film in onda su Rai 3 oggi, domenica 6 gennaio 2019 con Luise Heyer e Maria Ehrich.

Raffaella Fico e Alessandro MOggi crisi (più che) superata : la romantica foto : La crisi fa, ormai, parte del passato. La showgirl e il procuratore sportivo volano insieme a New York e sono sempre più...

Terremoto a l'Aquila Oggi - magnitudo 4.1. Avvertito anche a Roma : Epicentro a Collelongo, nel Fucino. Scossa registrata alle 19.37. Paura e gente in strada. Traffico ferroviario sospeso. Pronte strutture di accoglienza

Il terremoto di Oggi a Roma : avvertito da milioni di persone - risentimento sismico del 4° grado Mercalli : tanta paura [MAPPE e DATI] : 1/12 ...

Roma - Oggi blocco veicoli più inquinanti : 8.30 oggi nuovo blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde della Capitale. L'interdizione è iniziata alle 7.30 e si concluderà alle 20.30. Il divieto di circolazione riguarda i ciclomotori e i motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1, nonché gli autoveicoli benzina e diesel pre-euro 1, euro 1 e euro 2. Il provvedimento si è reso necessario sulla base delle previsioni sulla qualità dell'aria fornite da Arpa ...

Serie A calcio - i risultati di Oggi e la classifica. Juventus-Sampdoria 2-1 - Inter e Roma vincono - Atalanta a valanga : Ricchissimo pomeriggio per la Serie A 2018-2019 di calcio con la 19^ giornata, si sono giocate ben sette partite in contemporanea dopo il lunch match vinto dalla Juventus contro la Sampdoria (2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo). L’Inter ha dominato al Castellani di Empoli ma ha faticato a passare in vantaggio, a sbloccare l’incontro è stato Keita al 72‘: cross di Vrsaljko e fantastica girata della punta, nuova vittoria dei ...

