Obesità infantile : da Modica proposta di legge : Il deputato nazionale Nino Minardo ha presentato una proposta di legge contro l'Obesità infantile e per la promozione dell'attività fisica

'Taglia 2500 cubetti di zucchero l'anno dalla dieta di tuo figlio' - allarme in Inghilterra per l'Obesità infantile : La maggior parte dei bambini di 10 anni hanno mangiato almeno 138 kg di zucchero nel momento in cui raggiungono l'età adulta, secondo la Public Health England , Phe, . La ricerca che fotografa la ...

Sarah Ferguson : «Il mio impegno nella lotta all’Obesità infantile» : Sarah Ferguson e Gianluca Mech, la strana coppia. Ma forse nemmeno poi così tanto. È stato recentemente ufficializzato, durante la trasmissione Tagadà, condotta da Tiziana Panella e in onda su La7, il sodalizio tra la duchessa di York e l’imprenditore vicentino ideatore della dieta Tisanoreica. La battaglia in comune? La lotta all’obesità, portata avanti tramite la campagna di sensibilizzazione su uno stile di vita sano come forma di ...

Obesità infantile : gli amici possono aiutare a stare in forma : ... Cnr-Istc, , ha esaminato l'impatto di meccanismi sociali come la reciprocità e la cooperazione di gruppo sul motivare bambini di 9-11 anni a praticare più sport. Il lavoro, pubblicato su Nature ...

CNR - Obesità infantile : gli amici possono aiutare a stare in forma : ... Cnr-Istc,, ha esaminato l'impatto di meccanismi sociali come la reciprocità e la cooperazione di gruppo sul motivare bambini di 9-11 anni a praticare più sport. Il lavoro, pubblicato su Nature Human ...