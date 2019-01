Nuova Volkswagen Golf 8 | la versione GTI punterà ai 300 CV? FOTO

Nuova Volkswagen Golf 8 : svelate le ultime anticipazioni [FOTO] : In attesa del debutto previsto per la fine del 2019 la Golf 8 viene anticipata da numerose indiscrezioni e immagini rendering Il prossimo giugno, l’attesissima ottava generazione della Volskwagen Golf entrerà in produzione, mentre il debutto sul mercato è atteso tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Nel frattempo aumentano anticipazioni e relative speculazione sulla Golf 8 che avrà l’arduo compito di bissare il successo globale ...

Auto : ecco la Nuova Volkswagen ID - renderà popolari le elettriche e rientrerà nell’ecobonus [GALLERY] : 1/8 ...

Volkswagen-Ford - Trattative per una Nuova alleanza globale : La Volkswagen e la Ford, come anticipato, hanno avviato delle Trattative per ampliare la propria partnership ben oltre il segmento dei veicoli commerciali. Durante l'incontro dei vertici della triade tedesca con il presidente statunitense Donald Trump, Herbert Diess, ad del gruppo di Wolfsburg, ha annunciato di essere in Trattative avanzate con la Casa dell'Ovale Blu, rappresentata dallo stesso Bill Ford, "per realizzare una nuova alleanza ...

Volkswagen Tharu - Svelata in Cina la Nuova Suv compatta : L'offensiva cinese della Volkswagen si arricchisce di quattro nuovi modelli. Durante il Salone di Guangzhou la Casa di Wolfsburg ha svelato, insieme alle già annunciate T-Cross, T-Roc e Tayron, anche la nuova Tharu, un modello totalmente inedito che andrà a posizionarsi nel cuore dell'offerta a ruote alte del costruttore tedesco.Due versioni. Lunga 4.453 mm, alta 1.632 mm e larga 1.841 mm, la Suv compatta dispone di un passo di 2.680 mm e offre ...

Nuova Volkswagen Touareg : l’inarrestabile 4×4 conquista il deserto del Marocco [FOTO] : Il nuovo Touareg è stato il protagonista di una avvincente avventura lungo i suggestivi ed aspri luoghi che caratterizzano lo stato del Maghreb La Nuova generazione del Volkswagen Touareg non è solo una vettura lussuosa e confortevole, ma promette di essere anche un’inarrestabile fuoristrada grazie a soluzione tecniche e tecnologiche particolarmente avanzate. Per mettere in mostra le doti in off road di questo modello, la Casa di Wolfsburg ...