Nuova partnership per Konami | accordo con la Coppa di Lega Francese BKT

Calcio serie A - La Molisana Nuova partnership dell'Ac Milan : Contribuiamo anche noi, dunque, a rappresentare in Italia e nel mondo il meglio che il nostro paese produce. E' una partnership strategica quella siglata con il Milan, perche' il Nord e' per noi un'...

Nuovo accordo commerciale in casa Roma, che ha siglato una nuova partnership con Twitter, operazione finora mai riuscita a un altro club italiano. Negli ultimi 12 mesi il social network ha messo in atto una strategia mirata ad arricchire la propria piattaforma con una serie di contenuti nuovi ed esclusivi e, in tal senso, l'accordo

Il brasiliano ha avviato una collaborazione con la Qatar National Bank, già sponsor di manica del Paris Saint-Germain.

Le torri faro che illuminano lo Stadio "Benito Stirpe" di Frosinone saranno brandizzate ACEA per il resto della stagione calcistica 2018/2019.

Siglato un accordo tra il club londinese e la compagnia di navigazione, che si prepara a lanciare la nuova nave della flotta: MSC Bellissima.

Nelle scorse ore, in occasione della conferenza degli sviluppatori AIOT, Xiaomi ha confermato una collaborazione con IKEA per creare case, mobili e gadget smart

Xbox potrebbe aprire una Nuova divisione per cercare di ottenere partnership strategiche in Giappone e in Asia : Non è affatto una dichiarazione controversa affermare che Xbox è sempre stata tradizionalmente debole in Giappone. Le console hanno sempre faticato a fare bene nel paese, e la maggior parte dei giochi Giapponesi sembra non prendere in considerazione l'opportunità del lancio su Xbox, scegliendo invece la pubblicazione su PlayStation, Nintendo e persino PC.Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato più volte di considerare il Giappone molto ...

Tesla - Possibile una Nuova partnership con la Daimler : La Tesla potrebbe tornare a collaborare con il gruppo Daimler. Dopo l'apertura a una nuova alleanza strategica da parte di Dieter Zetsche, ceo del colosso tedesco, anche Elon Musk si è espresso sul Possibile avvio di una nuova partnership nell'ambito dei veicoli commerciali a zero emissioni. L'ad del marchio californiano ha promesso ai propri follower di avviare delle trattative per la realizzazione congiunta di un nuovo van elettrico. ...

Il club nerazzurro ha siglato un accordo con il Milano Bergamo Airport, dove avrà a disposizione un'area di comunicazione.

L'accordo tra l'Inter e la multinazionale giapponese è stato ufficializzato ieri, durante l'inaugurazione dei nuovi uffici Konica Minolta in Viale Certosa a Milano.

ANGI e Malta Business : Nuova partnership strategica per i “Giovani Innovatori” : L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI è orgogliosa di annunciare una nuova e importante partnership strategica con Malta Business con l’obiettivo di creare un ponte tecnologico tra Italia e Malta. L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, in ognuna delle sue forme. Con il supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e ...

Circle : Nuova partnership con U.N.Ro-Ro. - DFDS Group - in Turchia : ... attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali innovative, a:, i, rimuovere le barriere al buon funzionamento dei singoli mercati interni;, ii, ammodernare l'economia; e, iii, incrementare l'...

Eni : Nuova partnership di Versalis per l'erba sintetica : Versalis, Eni,, RadiciGroup e Safitex uniscono le proprie competenze per rendere riciclabile l'erba sintetica dei campi sportivi, in un'ottica di economia circolare. Il progetto di filiera è stato presentato oggi a Ecomondo e vede la collaborazione di Versalis, quale fornitore della materia prima, il polietilene, di RadiciGroup, produttore di ...