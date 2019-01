Non solo spread e Vix | ecco gli indici che rivelano se c’è allarme in Borsa

Gb - dopo 20 anni scopre che i tre figli Non sono suoi : "E' un lutto - li vedo solo su Fb" : E' accaduto a Richard Mason, un milionario inglese 55enne che ha perso tutta la sua vita. Quando i medici gli hanno detto che era sterile dalla nascita, la ex moglie ha dovuto confessare di avere avuto un amante

NBA - Non solo Harden - 32 punti - : 31 di Clint Capela e 22 triple mandano ko Denver : Houston Rockets-Denver Nuggets 125-113 C'è James Harden, e si sa " per "Il Barba un'altra serata da MVP con 32 punti e 14 assist. Il problema è quando anche tutti gli altri Rockets sono in serata di ...

Giovanni muore in ospedale - la madre poche ore dopo a casa. “Non voleva lasciarlo solo” : L’amore di una madre per il figlio. Un amore così profondo che va anche oltre la morte. La storia che stiamo per raccontarvi è avvenuta durante le feste natalizie a Chivasso, nel Torinese, dove Vally Mantovan, 85 anni, si è spenta nella sua casa una manciata di ore dopo il figlio Giovanni Duval, 57 anni, che era da tempo ricoverato in ospedale per una brutta infezione. Nessuno dei familiari aveva ancora avvisato mamma Vally che Giovanni se n’era ...

Non solo Consob. Il governo blocca anche le nomine Ivass : Non solo Consob. anche l'Ivass, l'autorità di controllo delle assicurazioni che opera sotto il cappello della Banca d'Italia, è finita nella trappola governativa delle nomine in stand by. Dal primo gennaio infatti, l'Istituto è governato da un "direttorio" di tre componenti due dei quali sono finiti in regime di prorogatio. Di fatto è azzoppato. Il governatore di Via Nazionale Ignazio Visco che è l'organo ...

La Nonnina Non apre la porta e Non risponde : chiamano il 112 ma stava solo dormendo : E' successo a Salve, nella provincia di Lecce. Uno dei nipoti della donna, allarmata dall'assenza di risposte ha subito...

Calciomercato Juventus - Non solo Romero : arriva il nuovo centrale difensivo : Calciomercato Juventus- Fabio Paratici continua a monitorare attentamente la situazione legata al reparto difensivo in vista dell’attuale sessione di mercato invernale, ma anche in ottica futura. Come noto, e come evidenziato nei giorni scorsi, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani in maniera chiara e concreta su Romero, centrale del Genoa, attualmente valutato circa […] L'articolo Calciomercato Juventus, non solo Romero: ...

Come mangiare la frutta secca tutto l'anno in modo sano (e Non solo durante le feste) : Non solo noci, noccioline americane e pistacchi. Passate e feste è tempo di riempire il cestino della frutta secca, con anacardi, mandorle, nocciole. Sono cibi importantissimi sotto il profilo nutrizionale e andrebbero mangiati ogni giorno. Sono alimenti che presentano un effetto antiossidante, cardioprotettivo, antitumorale e antinfiammatorio. Secondo Silvia Goggi, medico chirurgo e nutrizionista, specializzata in alimentazione a base ...

Neurochirurgia della mano e Non solo - l’ecografia è il terzo occhio del medico : l’ecografia è il “terzo occhio” del medico: rappresenta un valido supporto nelle procedure invasive, per esempio guidando il medico nell’esecuzione corretta delle infiltrazioni alla mano, minimizzando i rischi della procedura. È quanto sostengono i ricercatori coordinati dal professor Luca Padua, docente di Neurologia all’Università Cattolica, Responsabile dell’Unità Operativa “Neuroriabilitazione ad Alta Intensità” della Fondazione Policlinico ...

I murales di TvBoy Non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...

Manovra 2019 : Non solo ecobonus - ecco le agevolazioni per la ricarica delle auto elettriche [GALLERY] : 1/23 Audi A3 Sportback e-tron, a partire da 39.700 euro ...

F1 - Arrivabene ma Non solo : la Ferrari pronta a dare il benservito ad un altro ‘pezzo grosso’ : Non sembrano essere finiti gli avvicendamenti in casa Ferrari, dopo Arrivabene si profilo un altro addio a Maranello Se non si tratta di rivoluzione, poco ci manca. La Ferrari è in pieno cambiamento, dovuto non solo ai risultati ottenuti nel 2018 ma anche agli obiettivi da raggiungere nell’anno appena iniziato. LaPresse/Photo4 Il 15 febbraio verrà presentata la nuova monoposto, per questo motivo non c’era più tempo da perdere ...

Lara Zorzetto - il gesto del nuovo fidanzato Non piace : Solo business? La verità : Lara Zorzetto, ancora critiche sui social: l’intervento in difesa del nuovo fidanzato Lara Zorzetto non è più single. L’ex protagonista di Temptation Island, proprio recentemente, ha annunciato sui social di aver ritrovato l’amore dopo Micheal De Giorgio. Nelle ultime settimane, però, la stessa si è ritrovata a dover far fronte a numerose critiche. Quelli che […] L'articolo Lara Zorzetto, il gesto del nuovo fidanzato non ...

Sea Watch - la svolta di Conte : in Italia 15 migranti e Non solo donne e bambini. Vicino l’accordo con 4 Paesi europei : Fa bene Di Maio a parlare ma sui migranti della Sea Watch decido io, aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, aggiungendo che in Italia non arriverà nessuno. Facciamo arrivare solo donne e bambini, ha detto l’altro vicepremier Luigi Di Maio. E invece alla fine, com’è capitato spesso in questi sei mesi di governo gialloverde, la mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte salta tutti i litigi e li ...

